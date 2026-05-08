Πιερία: To θρίλερ με τον 73χρονο που όλοι νόμιζαν ότι πέθανε από ανακοπή

Είχε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και σπασμένα πλευρά

Η ιατροδικαστική εξέταση έφερε ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του 73χρονου στην Πιερία / Αλήθειες με τη Ζήνα
Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση του θανάτου 72χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό Κάτω Άγιος Ιωάννης στην Πιερία.

Παρότι αρχικά θεωρείτο θάνατος από παθολογικά αίτια, η ιατροδικαστική εξέταση έφερε ανατροπή, καθώς αποκάλυψε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός περίπου στις δέκα το πρωί της Τεταρτης από γείτονά του, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα, αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δεν εντόπισαν ίχνη πάλης, αίματα ή εξωτερικά τραύματα που να προκαλούν αρχικά υποψίες εγκληματικής πράξης, ενώ στον χώρο δεν βρέθηκε κάποιο στοιχείο που να θεωρηθεί ύποπτο.

Πιερία: Τι είπε ο άνθρωπος που βρήκε τον 73χρονο

«Περνούσα με το τρακτέρ και επειδή είναι ψηλό, μπόρεσα να τον δω πεσμένο ανάσκελα στο εσωτερικό της αυλής του, περίπου τέσσερα με πέντε μέτρα από την καγκελόπορτα. Από το σημείο που βρισκόμουν δεν μπορούσα να δω αν ήταν χτυπημένος ή τι ακριβώς μπορεί να είχε συμβεί. Αυτό που έκανα αμέσως ήταν να ειδοποιήσω έναν φίλο του για να έρθει να δει τι συμβαίνει και εκείνος στη συνέχεια ειδοποίησε το ΕΚΑΒ», είπε ο άνθρωπος που βρήκε τον 73χρονο.

Η νεκροψία-νεκροτομή αποκάλυψε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και σπασμένα πλευρά, τα οποία επήλθαν περίπου δώδεκα ώρες πριν τον θάνατο του 73χρονου.

«Ο πατέρας μου δεν είχε προβλήματα ή διαφορές με κάποιον»

Ο γιος του θύματος μίλησε στην εκπομπή και τον Βασίλη Παναγιωτίδη:

«Την Τετάρτη το πρωί βρήκαν τον πατέρα μου νεκρό στην αυλή του σπιτιού του. Στην αρχή όλοι νομίζαμε πως είχε πάθει ανακοπή, όμως στη συνέχεια μάθαμε ότι υπήρχαν χτυπήματα. Οι αρχές δεν μας έχουν ενημερώσει επίσημα για περισσότερες λεπτομέρειες. Θέλουν πρώτα να ολοκληρώσουν την έρευνα και να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα. Ο πατέρας μου δεν μου είχε αναφέρει ποτέ ότι είχε προβλήματα ή διαφορές με κάποιον και προσωπικά δεν γνωρίζω τι μπορεί να είχε συμβεί. Περιμένουμε τα επίσημα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και τα αποτελέσματα της έρευνας».

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 73χρονος είχε βγει βόλτα το προηγούμενο βράδυ, κάποιος τον χτύπησε και στη συνέχεια γύρισε στο σπίτι του, όπου υπέκυψε στα τραύματά του πριν προλάβει να μπει στην οικία.

Το σενάριο της ληστείας φάινεται να έχει αποκλειστεί, καθώς στο σπίτι δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης ή αναστάτωσης.

Οι γείτονες του 73χρονου, μιλούν για έναν ήσυχο άνθρωπο.

Την έρευνα ανέλαβε η Ασφάλεια που προσπαθεί να βρει την άκρη του νήματος μέσα από υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

