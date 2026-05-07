Έντονη αναστάτωση και σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πιερίας η υπόθεση θανάτου ενός 73χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή της κατοικίας του, στο χωριό Κάτω Άγιος Ιωάννης. Παρότι αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια, η ιατροδικαστική εξέταση ανέτρεψε πλήρως τα δεδομένα, καθώς τα ευρήματα παραπέμπουν πλέον σε εγκληματική ενέργεια.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός χθες περίπου στις 10 το πρωί από γείτονά του, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δεν εντόπισαν εμφανή ίχνη πάλης, αίματα ή εξωτερικά τραύματα που να προκαλούν αρχικά υποψίες εγκληματικής πράξης, ενώ στον χώρο δεν βρέθηκε κάποιο στοιχείο που να θεωρηθεί ύποπτο ή επιλήψιμο.

Για τον λόγο αυτό, οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε ριζικά μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία αποκάλυψε σοβαρές κακώσεις στο σώμα του 73χρονου.

