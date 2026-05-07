Citroën C3 VAN: Σαρώνει στις πωλήσεις

Δυναμική παρουσία της Citroen στα LCV το πρώτο τετράμηνο του 2026

Η Citroën συνεχίζει με εντυπωσιακούς ρυθμούς την ανοδική της πορεία στην ελληνική αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV), καταγράφοντας εξαιρετικές επιδόσεις το 2026 και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στην κατηγορία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αγοράς, η Citroën σημειώνει 399 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 10,0%, καταγράφοντας αύξηση 122,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία διαδραματίζει το νέο Citroën C3 VAN, το οποίο εξελίσσεται σε απόλυτο σημείο αναφοράς στην κατηγορία των PC VAN, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή αποδοχή του από το επαγγελματικό κοινό. Με 138 ταξινομήσεις κατά την διάρκεια του πρώτου τετραμήνου 2026, το νέο μοντέλο της Citroën αναδεικνύεται ως ο βασικός μοχλός ανάπτυξης της μάρκας στην κατηγορία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ευελιξία, τεχνολογία, οικονομία χρήσης και σύγχρονο design.

Το νέο Citroën C3 VAN έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται ιδανικά στις καθημερινές ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία, προσφέροντας πρακτικότητα και υψηλή αποδοτικότητα σε compact διαστάσεις. Διατίθεται με κινητήρα βενζίνης PureTech 1.2lt 100hp αλλά και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση ë-C3 VAN με αυτονομία έως 323 km (WLTP), καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες τόσο της αστικής κινητικότητας όσο και των επαγγελματικών μετακινήσεων.

Παράλληλα, το μοντέλο ξεχωρίζει για τον προηγμένο εξοπλισμό του, που περιλαμβάνει στοιχεία όπως κεντρική οθόνη αφής 10,25’’, ασύρματο Apple CarPlay® & Android Auto καθώς και προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης, όπως Active Safety Brake, Lane Keep Assist και Driver Attention Alert.

Η εξαιρετική εμπορική πορεία της Citroën στην ελληνική αγορά LCV ενισχύεται και από την επιτυχία του Berlingo, το οποίο καταγράφει 223 ταξινομήσεις και αύξηση 79,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εμπιστοσύνη των επαγγελματιών στα ελαφρά επαγγελματικά μοντέλα της γαλλικής μάρκας.

Με μια πλήρως ανανεωμένη γκάμα επαγγελματικών οχημάτων, η Citroën συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που προσφέρουν άνεση, αποδοτικότητα και τεχνολογία αιχμής, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη θέση της στην ελληνική αγορά και επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση απέναντι στους επαγγελματίες πελάτες.

