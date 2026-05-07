Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μίλησε για τη συνεργασία του με την Ιωάννα Μαλέσκου, για τα αρνητικά σχόλια που ακούστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες γύρω από την επαγγελματική του συμπεριφορά και για το τηλεοπτικό του μέλλον στο OPEN, σε συνέντευξη στο Buongiorno της Φαίης Σκορδά το πρωί της Πέμπτης 7 Μαΐου.

Ο παρουσιαστής ανέφερε ότι στενοχωρήθηκε κι απόρησε με όσα ειπώθηκαν για εκείνον, ενώ τόνισε ότι για πρώτη φορά του δόθηκε η δυνατότητα να οργανώσει μια εκπομπή όπως ακριβώς ήθελε. Εξήγησε επίσης πως η προσωπική του ζωή πηγαίνει καλά και πρόσθεσε ότι η μητέρα του έχει την αγωνία να τον δει με μια σύντροφο.

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Τι είπε για τα σχόλια που δέχτηκε

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας περιέγραψε ως συντονισμένη την εικόνα που σχημάτισε από τις δημόσιες αναφορές εναντίον του, λέγοντας ότι μέσα σε λίγες ημέρες βγήκαν πέντε άνθρωποι και μίλησαν αρνητικά χωρίς να αναφέρουν κάτι συγκεκριμένο. Όπως είπε, δέχεται την κριτική για την εκπομπή του, όχι όμως την κριτική που αφορά τον χαρακτήρα του.

«Για εμένα ήταν η πρώτη φορά που κάποιος με εμπιστεύτηκε και μου είπε να πάρω μια εκπομπή και να την οργανώσω όπως θέλω, με τα άτομα που θέλω. Σχεδόν εγώ επέλεξα όλα τα πρόσωπα, από μένα ξεκίνησε να φτιάχνεται το παζλ… τα μαθήματα που πήρα θα ήθελα να τα σκεφτώ τον Ιούλιο που θα έχει μπει το ταμείο. Αλλά, σίγουρα υπάρχουν πράγματα που δε θα ξαναέκανα. Θα άκουγα πιο πολύ τη γνώμη ενός εμπειρότερου, αφήνοντας λίγο το ένστικτό μου ίσως σε δεύτερη μοίρα…Σε αρκετές περιπτώσεις εμπιστεύτηκα το ένστικτό μου», είπε αρχικά. «Στεναχωρήθηκα κι απόρησα τις τελευταίες εβδομάδες με όλα αυτά που έγιναν... μέσα σε τρεις ημέρες βγήκαν πέντε άνθρωποι και μίλησαν αρνητικά για μένα, αυτό μου έκανε λίγο σαν να είναι συντονισμένο. Μίλησαν χωρίς κάτι συγκεκριμένο, με μια ασάφεια. Είμαι πολύ δεκτικός στο να πει κάποιος ότι είμαι κακός παρουσιαστής, ότι η εκπομπή είναι κακή και δεν πάει καλά, αλλά τα σχόλια που έγιναν ήταν ότι είμαι αγενής, ότι είμαι κακό παιδί, κάνω τους συνεργάτες μου να κλαίνε και ότι καβάλησα το καλάμι. Συναναστρεφόμαστε 40 άνθρωποι εκεί. Ρώτα τους 10-15-20 να σου πουν. Με στεναχώρησε. Απόρησα. Όταν άρχισα να μιλάω με τους ανθρώπους που το παρουσίασαν, άρχισαν να μου λένε συγγνώμη κι ότι με αγαπάνε. Δε θέλω να το κάνω πολύ συγκεκριμένο… η απορία μου είναι το γιατί… η Άρια Καλύβα αυτό που δήλωσε ήταν η αντίθεσή της με τη σκαλέτα της εκπομπής… μπλέκουν την Ελένη Τσολάκη, η οποία δημόσια δεν έχει πει κάτι κακό για μένα, και με την οποία μπορεί να μην έχουμε συχνή επικοινωνία αλλά μιλάμε. Στο ΣΚΑΪ που ήμουν με τη Μαριάντα Πιερίδη, ήμασταν άλλοι εννιά άνθρωποι, γιατί δε ρωτάτε αυτούς και ρωτάτε τον έναν που δεν έχει πει ποτέ κάτι συγκεκριμένο;», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συνεργασία με την Ιωάννα Μαλέσκου

Για τη σχέση του με τη συμπαρουσιάστριά του Ιωάννα Μαλέσκου, είπε ότι οι δυο τους είναι πολύ διαφορετικοί ως άνθρωποι και πως στη δουλειά μπορεί να μην ταιριάζουν οι λογικές τους. Όπως σημείωσε, στην εκπομπή δεν υπάρχει προσποίηση κι ούτε η εικόνα ότι κάτι συμβαίνει μπροστά και κάτι άλλο πίσω από τις κάμερες.

«Για να βγούμε να δηλώσουμε κάτι από κοινού με την Ιωάννα για όλα αυτά που ακούγονται, θα πρέπει να το θέλουν όλοι. Καλησπέρα… όλα καλά… στην εκπομπή δε κάνουμε κάτι ψεύτικο, να πεις ότι αγκαλιαζόμαστε στον αέρα και μετά σφαζόμαστε. Δεν υποκρινόμαστε…οι χαρακτήρες μπορεί να μην ταιριάξουν, ίσως να μην ταιριάζουν και οι λογικές πάνω στη δουλειά… με την Ιωάννα Μαλέσκου είμαστε πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, οπότε για να κουμπώσει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει πολλή ησυχία και αρμονία και ηγ αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε, σε κανένα επίπεδο. Προφανώς αν δεν υπήρχαν τέτοια μικροπράγματα θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα… Το τι θα γίνει του χρόνου είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ θα είμαι και του χρόνου στο OPEN. Πιστεύω ότι και του χρόνου θα είμαι στην ίδια ζώνη. Η Ιωάννα, το έχει πει κι η ίδια, δεν έχει άλλη συμφωνία για του χρόνου, αλλά μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δε νομίζω ότι θα είμαστε μαζί, αλλά πάντα αφήνω παραθυράκια γιατί δεν έχω εγώ τη διεύθυνση προγράμματος. Εγώ ξέρω τι συζητάω και θα δούμε τι θα γίνει», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.