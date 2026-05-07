Αυστρία: Πυροβόλησε και σκότωσε δύο γυναίκες και μετά αυτοκτόνησε

Το συμβάν με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε στην πόλη Λιντς

07.05.26 , 17:39 Αυστρία: Πυροβόλησε και σκότωσε δύο γυναίκες και μετά αυτοκτόνησε
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Αυστρία: Τρεις Νεκροί Σε Συμβάν Με Πυροβολισμούς
  • Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς στην πόλη Λιντς, Αυστρία.
  • Δύο γυναίκες και ένας άνδρας εμπλέκονται στο περιστατικό που συνέβη σε δημόσιο δρόμο.
  • Ένας ηλικιωμένος άνδρας πυροβόλησε τις γυναίκες και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
  • Φημολογείται ότι οι γυναίκες ήταν η σύζυγος και η κόρη του δράστη, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.
  • Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συμβάν με πυροβολισμούς στην πόλη Λιντς στην Αυστρία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. 

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο γυναίκες και ένας άνδρας σκοτώθηκαν στο περιστατικό, το οποίο συνέβη σε δημόσιο δρόμο.

Η εφημερίδα Kronen Zeitung γράφει ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από ένα εστιατόριο. Ένας ηλικιωμένος άνδρας σκότωσε πρώτα δύο γυναίκες και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι γυναίκες που πυροβόλησε ήταν η σύζυγος και την κόρη του. Ωστόσο, η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες αυτές.

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό. 



 

