Αυστρία: Τρεις Νεκροί Σε Συμβάν Με Πυροβολισμούς

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συμβάν με πυροβολισμούς στην πόλη Λιντς στην Αυστρία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο γυναίκες και ένας άνδρας σκοτώθηκαν στο περιστατικό, το οποίο συνέβη σε δημόσιο δρόμο.

Erste Details beim Doppelmord in Linz! Bei dem Schützen dürfte es sich um den Vater und Ehemann der Opfer handeln. https://t.co/eL00Ar80hT pic.twitter.com/mUctqErMHJ — Kronen Zeitung (@krone_at) May 7, 2026

Η εφημερίδα Kronen Zeitung γράφει ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από ένα εστιατόριο. Ένας ηλικιωμένος άνδρας σκότωσε πρώτα δύο γυναίκες και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι γυναίκες που πυροβόλησε ήταν η σύζυγος και την κόρη του. Ωστόσο, η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες αυτές.

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό.





