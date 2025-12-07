Αυστρία: Άφησε την κοπέλα του στο βουνό και πέθανε από το κρύο

Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 33χρονη περιβαλλοντολόγος, η οποία αφέθηκε από τον σύντροφό της για ώρες σε βουνό της Αυστρίας και πέθανε από το κρύο. 

Η Κέρστιν Γκέρτνερ πέθανε στις 19 Ιανουαρίου από υποθερμία, 50 μέτρα από την κορυφή του βουνού Grossglockner, ύψους 3.800 μέτρων, με τις θερμοκρασίες να βρίσκονται στους -20°C.  

Η 33χρονη που πέθανε από το κρύο σε βουνό στην Αυστρία 1

Ο σύντροφός της, Τόμας Πλάμπεργκερ , έμπειρος ορειβάτης, την άφησε μόνη της για 6,5 ώρες ώστε να αναζητήσει βοήθεια. Πλέον κατηγορείται επίσημα για ανθρωποκτονία από αμέλεια. 

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς η 33χρονη αφέθηκε μόνη της, εξαντλημένη, αποπροσανατολισμένη και σε κρίσιμη κατάσταση λόγω υποθερμίας, με τον σύντροφό της να αποφασίζει να κατέβει μόνος του για βοήθεια, χωρίς να τη μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο. 

Η 33χρονη που πέθανε από το κρύο σε βουνό στην Αυστρία 2

Σημαντικό ρόλο στην έρευνα έπαιξαν εικόνες από webcam της περιοχής, οι οποίες δείχνουν δύο φακούς κεφαλής να κινούνται προς την κορυφή νωρίς το βράδυ, ενώ λίγες ώρες αργότερα φαίνεται μόνο ένα φως να απομακρύνεται. Παράλληλα, οι ανακριτικές αρχές εξέτασαν τα κινητά τηλέφωνα και τα αθλητικά ρολόγια του ζευγαριού, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι έγιναν σοβαρά λάθη στον σχεδιασμό της ανάβασης.

Οι εισαγγελείς τονίζουν ότι το ζευγάρι ήταν ανεπαρκώς εξοπλισμένο για τέτοιες συνθήκες, με τη 33χρονη να φορά ακατάλληλα παπούτσια για σνόουμπορντ αντί ειδικά παπούτσια ορειβασίας. 

Η 33χρονη που πέθανε από το κρύο σε βουνό στην Αυστρία 3

Ο σύντροφός της, αν κι έμπειρος ορειβάτης, φέρεται να αγνόησε τον κίνδυνο, να ξεκίνησε την ανάβαση με καθυστέρηση και να μην έφερε επαρκή εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης, όπως θερμική κουβέρτα ή ειδική σκήνη-καταφύγιο. Ακόμη πιο σοβαρό θεωρείται το γεγονός ότι δεν κάλεσε άμεσα τις υπηρεσίες διάσωσης, ούτε ανταποκρίθηκε ουσιαστικά όταν ελικόπτερο πέταξε πάνω από την περιοχή.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι απομακρύνθηκε για να ζητήσει βοήθεια, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «τραγικό δυστύχημα». Ωστόσο, οι αρχές θεωρούν ότι, ως πιο έμπειρος, είχε την ευθύνη της απόφασης και της ασφάλειας της ομάδας.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο. Αν κριθεί ένοχος, ο κατηγορούμενος κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και τρία χρόνια.

