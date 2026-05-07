Μια ιστορία γεμάτη συναίσθημα, νοσταλγία και πολιτιστική αξία εκτυλίχθηκε στο αποψινό επεισόδιο του Cash or Trash, όταν ο Πέτρος Καρβουντζής από την Αθήνα παρουσίασε δύο καρτ ποστάλ με αυτόγραφη υπογραφή της Μαρίας Κάλλας, ενός από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας όπερας.

Ο συνταξιούχος συλλέκτης μπήκε στο πλατό με εμφανή συγκίνηση, περιγράφοντας πως πρόκειται για αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με μια μοναδική προσωπική εμπειρία από τη συνάντησή του με τη θρυλική σοπράνο.

«Το αντικείμενο που σας φέρνω είναι από μια γυναίκα που δοξάστηκε και αγαπήθηκε όσο καμία», ανέφερε χαρακτηριστικά στην αρχή της παρουσίασής του, αποκαλύπτοντας πως πρόκειται για αυθεντικά αυτόγραφα της Μαρίας Κάλλας.

Η συνάντηση στη Λευκάδα και η ιστορία πίσω από τα αυτόγραφα

Ο Πέτρος Καρβουντζής περιέγραψε στους αγοραστές μια εντυπωσιακή ιστορία από τη δεκαετία του ’60, όταν, όπως είπε, είχε την ευκαιρία να συναντήσει την Κάλλας στη Λευκάδα, κατά τη διάρκεια καλλιτεχνικού φεστιβάλ στο οποίο παρευρισκόταν και ο Αριστοτέλης Ωνάσης.

«Της δίνω τις καρτ ποστάλ και της ζητώ αυτόγραφο. Μου υπογράφει εκείνη τη στιγμή. Ήταν πολύ απλή, πολύ ανθρώπινη», ανέφερε, περιγράφοντας μια στιγμή που, όπως είπε, δε θα ξεχάσει ποτέ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία έγινε σε ένα κλίμα αυθορμητισμού, με την Κάλλας να ανταποκρίνεται θετικά παρά την αρχική αντίδραση του Αριστοτέλη Ωνάση, που θεώρησε πως «δεν ήταν ώρα για αυτόγραφα».

Η εκτίμηση των ειδικών

Ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός εκτιμητής του Cash or Trash αντιμετώπισαν το αντικείμενο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σημειώνοντας πως πρόκειται για δύο καρτ ποστάλ με υπογραφή που αποδίδεται στη Μαρία Κάλλας, ενώ έγινε αναφορά και στη σφραγίδα ταχυδρομικής κυκλοφορίας που προστέθηκε μεταγενέστερα από τον ίδιο τον πωλητή.

Όπως επισημάνθηκε, η αυθεντικότητα των αυτόγραφων δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί πλήρως χωρίς επίσημη πιστοποίηση από εξειδικευμένους οργανισμούς, κάτι που επηρεάζει και τη χρηματική τους αξία.

Η εκτίμηση του κινήθηκε περίπου στα 300–500 ευρώ ανά αυτόγραφο με πιστοποίηση, ενώ χωρίς αυτήν η αξία υπολογίζεται χαμηλότερα, γύρω στα 150–200 ευρώ το καθένα.

Η έντονη «μάχη» των αγοραστών

Η διαδικασία της δημοπρασίας εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στιγμιότυπα του επεισοδίου. Οι αγοραστές, επηρεασμένοι τόσο από την ιστορία όσο και από τη συναισθηματική αξία του αντικειμένου, ξεκίνησαν να ανεβάζουν σταδιακά τις προσφορές.

Από τα 100 ευρώ αρχικής προσφοράς, η τιμή εκτοξεύτηκε γρήγορα, με έντονο ανταγωνισμό και προσωπικές τοποθετήσεις για τη σημασία της Μαρίας Κάλλας στον πολιτισμό.

Η Άννα - Μαρία Μπελέ εμφανώς συγκινημένη, δήλωσε: «Αυτές τις καρτ ποστάλ τις θέλω. Έχω μεγάλη λατρεία στην Κάλλας από μωρό».

Η δημοπρασία κορυφώθηκε στα 1.100 ευρώ, με τις δύο αγοραστές, Ρογδάκη και Μπέλε να καταλήγουν σε συμφωνία, σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του επεισοδίου.

Και οι δυο μοιράστηκα από μια καρτ ποστάλ η καθεμιά

Ένα αντικείμενο με ιστορία και συναίσθημα

Η πώληση δεν είχε να κάνει μόνο με τη χρηματική αξία, αλλά κυρίως με τη συναισθηματική φόρτιση που συνόδευε τα αντικείμενα. Η ιστορία του Πέτρου Καρβουντζή, η αναφορά στη Μαρία Κάλλας και η σύνδεση με μια εποχή που έχει περάσει στην πολιτιστική ιστορία, έκαναν τη συγκεκριμένη δημοπρασία να ξεχωρίσει.

Όπως σχολιάστηκε και στο τέλος της εκπομπής, πρόκειται για αντικείμενα που δεν αποτιμώνται μόνο σε χρήμα, αλλά κυρίως σε μνήμη, ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά.

