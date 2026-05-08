H αναφορά της Σταματίνας Τσιμτσιλή στην Τίνα Μεσσαροπούλου με αφορμή το ρεπορτάζ που είχε για τη Σία Κοσιώνη/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στην Τίνα Μεσσαροπούλου, που απέχει από τις υποχρεώσεις της λόγω της υγείας του συζύγου της.
  • Ο Γιώργος Μυλωνάκης, σύζυγος της Τίνας, νοσηλεύεται με ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος και είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.
  • Η οικογένεια ζητά διακριτικότητα και σεβασμό κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής περιόδου.
  • Η Τίνα Μεσσαροπούλου επιθυμεί χαμηλούς τόνους και προσευχές από το κοινό, ενώ παραμένει στο πλευρό του συζύγου της.
  • Υπάρχουν σημάδια βελτίωσης στην υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά η κατάσταση παραμένει σοβαρή.

Μια αναφορά στην Τίνα Μεσσαροπούλου έκανε σήμερα η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον αέρα του Happy Day. H δημοσιογράφος απέχει από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, από τη στιγμή που ξεκίνησε η σοβαρή περιπέτεια υγείας του συζύγου της.

«Ήμουν χθες με την Τίνα και τα λέγαμε. Καλά είναι το κοριτσάκι μας. Είναι εκεί δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της», επισήμανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, πριν αναφέρει ότι η Τίνα Μεσσαροπούλου είχε πει πριν από καιρό στη δημοσιογραφική ομάδα του Happy Day για τις πληροφορίες που είχε ότι η συνεργασία της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ φτάνει στο τέλος της.

Σταματίνα Τσιμτσιλή - Τίνα Μεσσαροπούλου σε κοινή τους έξοδο, το 2024/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Τίνα Μεσσαροπούλου στέκεται στο πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, που δίνει μάχη για την υγεία του, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρωί της 15ης Απριλίου. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον Ευαγγελισμό, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Οι τελευταίες πληροφορίες, πριν από μερικές μέρες, έλεγαν πως είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και πως υπάρχουν σημάδια βελτίωσης.

Ωστόσο, η οικογένεια του Γιώργου Μυλωνάκη επιθυμεί διακριτικότητα αυτές τις ώρες. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε διαμηνύσει μέσω του Happy Day, την περασμένη Δευτέρα: «Έχετε καταλάβει όλον αυτόν τον καιρό από τότε που έγινε το συμβάν, πριν από περίπου 20 μέρες, ότι μιλούμε ελάχιστα γι’ αυτό το γεγονός. Κι αυτό δεν είναι γιατί δεν αγαπάμε την Τίνα μας, ή δε μας λείπει, αλλά γιατί σεβόμαστε την στάση που επιθυμεί η οικογένεια να τηρηθεί. Δηλαδή, διακριτικότητα και σεβασμός και προσοχή στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την πορεία της υγείας του.

Εγώ θα σας πω ότι όντως υπάρχει μια βελτίωση, αλλά από εκεί και πέρα, το τι συμβαίνει κι αν συμβαίνει, θα ήθελα να το αφήσουμε στην Τίνα να το πει όταν κι αν επιθυμεί ή σε ένα ιατρικό ανακοινωθέν να αναφερθεί γιατί κάθε μέρα που περνά είναι μια μικρή νίκη.  

Από εκεί και πέρα αυτό που επιθυμεί και η Τίνα μας κι η οικογένεια του Γιώργου Μυλωνάκη ευρύτερα είναι χαμηλοί τόνοι, σεβασμός και διακριτικότητα… Η επιθυμία της Τίνας μας που έχει αποσυρθεί και από το προσκήνιο, και από την εκπομπή και από τα social, και από την κοινωνική ζωή και είναι στο πλευρό του άντρα της από το πρωί ως το βράδυ είναι να μη δημιουργείται θόρυβος γύρω από όλη αυτή τη μάχη που δίνει, και είναι μια δύσκολη μάχη που δεν έχει ξεκάθαρο φως στο τούνελ, ναι υπάρχουν σημάδια βελτίωσης, αλλά κάθε μέρα είναι μια νέα μάχη…. Αυτό που θέλει η Τίνα από εσάς είναι την αγάπη και την προσευχή σας»

