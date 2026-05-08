Με δύο αγαπημένα πρόσωπα έρχεται το επεισόδιο του 1% Club αυτή την την Κυριακή! Όπως είδαμε στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star, ο Πέτρος Πολυχρονίδης καλωσορίζει την Αθηνά Οικονομάκου και τον Λάμπρο Φισφή.

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη, με τον οικοδεσπότη να δίνει προτεραιότητα στην Αθηνά, σημειώνοντας πως αν και με τον Λάμπρο έχουν συνεργαστεί επανειλημμένα, με την ίδια είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται τηλεοπτικά. Η ηθοποιός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για εκείνον, χαρακτηρίζοντάς τον έναν εξαιρετικά cool άνθρωπο και συνεργάτη, του οποίου τα σενάρια κάνουν τη δουλειά των ηθοποιών πολύ πιο εύκολη κι ευχάριστη.

Η συζήτηση πέρασε γρήγορα στον Λάμπρο Φισφή, ο οποίος ανταπέδωσε τις ευχαριστίες για την πρόσκληση, με τον παρουσιαστή να εξαίρει την ικανότητά του να μεταπηδά με χαρακτηριστική άνεση από τη σκηνή του Stand Up Comedy στην τηλεόραση.

Ωστόσο, η ροή του παιχνιδιού επιφύλασσε μια ανατροπή για έναν από τους παίκτες, τον Βασίλη, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ερώτηση που τελικά αποδείχθηκε πιο απλή από όσο φανταζόταν. Η σωστή απάντηση σχετικά με το ποιον δεν έχει λόγο να καλέσει κανείς αν πονάει, ήταν ο μελλοντολόγος, σε αντίθεση με τις ιατρικές ειδικότητες του παθολόγου, του καρδιολόγου και του ενδοκρινολόγου. Ο Βασίλης παραδέχτηκε με ειλικρίνεια πως υπερανάλυσε την ερώτηση, θεωρώντας την παγίδα. Σκέφτηκε, μάλιστα, πως κάποιος θα μπορούσε να καταφύγει σε έναν μελλοντολόγο για «θέματα καρδιάς», κάτι που τον οδήγησε στο λάθος.

Ο παρουσιαστής σχολίασε με δόση χιούμορ την τάση του παίκτη να τα περιπλέκει όλα από την πρώτη κιόλας ερώτηση, ενώ η παρέμβαση του φίλου του, του Τάσου, που βρισκόταν στο κοινό, έκλεψε την παράσταση. Ο Τάσος, ο οποίος είχε βρει τη σωστή απάντηση, αστειεύτηκε λέγοντας πως η φιλία τους κινδυνεύει σοβαρά μετά από αυτόν τον τρόπο σκέψης του Βασίλη, προκαλώντας γέλιο σε όλο το πλατό.

