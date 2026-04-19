Χαμόγελα στο 1% Club: Γιώργος & Στέλιος απάντησαν στην τελευταία ερώτηση!

Μοιράστηκαν 29.700 ευρώ!

  • Δύο παίκτες, ο Γιώργος και ο Στέλιος, κέρδισαν 29.700 ευρώ στο 1% Club.
  • Πέντε παίκτες έφτασαν κοντά σε δύσκολη ερώτηση που απάντησε σωστά το 1% των Ελλήνων.
  • Ο Στέλιος κέρδισε επιπλέον 150 ευρώ για την επιτυχία του χωρίς να χρησιμοποιήσει πάσο.
  • Ο παρουσιαστής Πέτρος Πολυχρονίδης τους παρέδωσε το κόσμημα του 1% Club.
  • Στο επεισόδιο συμμετείχαν και οι Γιώργος Θαναηλάκης και Κλαυδία, προσφέροντας χιούμορ.

Πέντε παίκτες κατάφεραν να φτάσουν μια ανάσα από την τελική ερώτηση, την οποία καταφέρνει να απαντήσει σωστά μόλις το 1% των Ελλήνων.

O Πέτρος Πολυχρονίδης τούς έδωσε τη δυνατότητα να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν ή αν θα αποχωρήσουν. Στη δεύτερη περίπτωση, ο καθένας θα έπαιρνε το μερίδιο που του αναλογούσε από τις 3.000 ευρώ.

Ο Γιώργος μπήκε στο club του 1%

Μεγάλοι νικητές της βραδιάς αναδείχθηκαν ο Γιώργος και ο Στέλιος, οι οποίοι θα μοιραστούν κάτι λιγότερο από 30.000 ευρώ - και συγκεκριμένα το χρηματικό έπαθλο των 29.700 ευρώ.

1% Club: Ο Στέλιος κέρδισε επιπλέον 150 ευρώ!

Μάλιστα, ο Στέλιος κέρδισε επιπλέον 150 ευρώ, από τα σχεδόν 15.000 ευρώ που θα βάλει στα ταμεία του, καθώς έφτασε στον τελικό χωρίς να χρησιμοποιήσει το ένα του πάσο. Εκτός από τα συγχαρητήρια, ο Πέτρος Πολυχρονίδης απένειμε στον Γιώργο και τον Στέλιο και το «κόσμημα» του «1% Club».

1% Club: Όλοι θέλουν να φορέσουν αυτό το κόσμημα!

«Έχετε μπει στην πολύ κλειστή λίστα των ανθρώπων που έφυγαν από αυτό το παιχνίδι έχοντας στα χέρια τους ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό», τους είπε χαρακτηριστικά.

1% Club: Η απάντηση στην τελευταία ερώτηση για τα 29.700 ευρώ

Στο αποψινό επεισόδιο, ο αγαπημένος παρουσιαστής είχε τη χαρά να υποδεχτεί και δύο φίλους του, τον Γιώργο Θαναηλάκη και την Klavdia, οι οποίοι, με όπλο τη διάθεση και το χιούμορ τους, έγιναν μέρος της πιο συναρπαστικής δοκιμασίας λογικής.

