Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 20/4/2026 - 26/4/2025

Αυτή η εβδομάδα είναι κομβική και απαιτητική, με δοκιμασίες, αλλαγές, εντάσεις και γεγονότα που φέρνουν ξεκαθαρίσματα στις ερωτικές μας σχέσεις.

Ξεκινά με τη σύνοδο Άρη-Κρόνου στις 20/04/2026, μια όψη που πιέζει καταστάσεις και δοκιμάζει αν μια σχέση έχει αντοχή. Μπορεί να υπάρξουν αποστάσεις, ακυρώσεις, «πάγωμα» στην επικοινωνία ή μια συνάντηση που δεν εξελίσσεται όπως περιμένατε. Την ίδια ημέρα, ο Ήλιος περνά στον Ταύρο, αλλάζοντας σταδιακά το κλίμα και φέρνοντας την ανάγκη για περισσότερη σταθερότητα και ουσία, ακόμη κι αν η εβδομάδα ξεκινά με ένταση. Παράλληλα, ο Ερμής σε σύνοδο με τον Κρόνο στις 20/04/2026 εντείνει αυτή την αίσθηση, φέρνοντας ψυχρότητα στα λόγια. Οι συζητήσεις γίνονται πιο βαριές, λιγότερο εκφραστικές ή δεν υπάρχει η ανταπόκριση που θα θέλατε. Ιδιαίτερα τα παρορμητικά ζώδια των πρώτων ημερών (Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί, Αιγόκεροι) χρειάζεται να αποφύγουν πιέσεις και απότομες αντιδράσεις.

Στις 21/04/2026, με τη σύνοδο Ερμή-Άρη, η ένταση κορυφώνεται και μπορεί εύκολα να προκύψει καβγάς μέσα από ένα μήνυμα, μια παρεξήγηση ή σκληρά λόγια που λέγονται χωρίς σκέψη.

Στις 24/04/2026, το σκηνικό αλλάζει απότομα με τη σύνοδο Αφροδίτης-Ουρανού, φέρνοντας ξαφνικές εξελίξεις όπως απρόσμενα μηνύματα, επιστροφές, νέες γνωριμίες ή και ανατροπές σε μια σχέση. Πρόκειται για την τελευταία σύνοδο αυτών των δύο πλανητών στον Ταύρο, κάτι που λειτουργεί σαν κλείσιμο κύκλου για τα σταθερά ζώδια των τελευταίων ημερών (Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς, Υδροχόους), καθώς μια κατάσταση μπορεί να ολοκληρωθεί οριστικά ή να αλλάξει μορφή. Την ίδια ημέρα, η είσοδος της Αφροδίτης στους Διδύμους έως τις 19/05/2026 ελαφραίνει το κλίμα και στρέφει την ενέργεια στην επικοινωνία. Αυτή η θέση φέρνει έντονη εγκεφαλική διέγερση, ανάγκη για επαφή, φλερτ, παιχνίδι με τις λέξεις και περισσότερες γνωριμίες μέσα από το διαδίκτυο ή τις μετακινήσεις. Μπορεί να ξεκινήσει κάτι πιο χαλαρό μέσα από μια απλή κουβέντα ή μια τυχαία γνωριμία που σας ανανεώνει.

Στις 25/04/2026, το τετράγωνο Ήλιου-Πλούτωνα φέρνει ξανά ένταση και δυνατά συναισθήματα. Ζήλια, ανάγκη για έλεγχο ή μια κατάσταση που σας πιέζει να δείτε την αλήθεια πιο καθαρά μπορεί να βγουν στην επιφάνεια. Μια σχέση δοκιμάζεται ή μια αποκάλυψη αλλάζει τη δυναμική.

Στις 26/04/2026, η είσοδος του Ουρανού στους Διδύμους (μία από τις σημαντικότερες μετακινήσεις της χρονιάς) σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής, όπου αλλάζει ριζικά ο τρόπος που επικοινωνούμε, γνωριζόμαστε και συνδεόμαστε. Στα ερωτικά, αυτό φέρνει απρόβλεπτες γνωριμίες, πιο γρήγορες εξελίξεις, κοινωνικοποίηση, πολλές νέες επαφές, αλλά και έντονο πειραματισμό στον τρόπο που σχετιζόμαστε. Την ίδια ημέρα, το θετικό εξάγωνο Αφροδίτης-Ποσειδώνα λειτουργεί εξισορροπητικά, φέρνοντας ρομαντισμό, τρυφερότητα και πιο όμορφες στιγμές, ειδικά για τα ζώδια φωτιάς και αέρα των πρώτων ημερών.

Η εβδομάδα κλείνει με το τετράγωνο Ερμή-Δία το βράδυ της Κυριακής, φέρνοντας υπερβολές στην επικοινωνία. Από τη μία μπορεί να ειπωθούν μεγάλα λόγια, εξομολογήσεις ή υποσχέσεις που ανεβάζουν τη διάθεση. Από την άλλη, χρειάζεται προσοχή γιατί εύκολα δημιουργούνται παρεξηγήσεις, λάθος εντυπώσεις ή προσδοκίες που δεν έχουν βάση. Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για μια εβδομάδα έντονων εξελίξεων μέσα από καβγάδες, ξεκαθαρίσματα αλλά και ξαφνικές ευκαιρίες, όπου γίνεται πιο ξεκάθαρο ποια σχέση αντέχει και ποια αλλάζει πορεία.

