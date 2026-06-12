Η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε το απόλυτο boho look του καλοκαιριού

Η καλοκαιρινή εμφάνιση με boho διάθεση

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Η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε το απόλυτο boho look του καλοκαιριού
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Η παρουσιάστρια μαγνήτισε τα βλέμματα

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Για ακόμα μία φορά η Ελένη Μενεγάκη κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα με το στιλ της, δημοσιεύοντας μια νέα φωτογραφία στα social media που αποπνέει καλοκαιρινή ανεμελιά και θετική διάθεση.

boho look Ελένης Μενεγάκη

Η αγαπημένη παρουσιάστρια πόζαρε στη μέση του δρόμου, φορώντας ένα εντυπωσιακό maxi φόρεμα σε έντονες αποχρώσεις, γεμάτο πολύχρωμα μοτίβα και ethnic αναφορές.

Ελένη Μενεγάκη: Η leopard εμφάνιση που τράβηξε όλα τα βλέμματα

Το αέρινο ρούχο αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, ενώ η ίδια το κρατούσε ανοιχτό δημιουργώντας κίνηση, δίνοντας στην εικόνα έναν άκρως καλοκαιρινό χαρακτήρα.

Το look συνδύαζε άνεση και κομψότητα, με το boho στοιχείο να κυριαρχεί.

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Ελένη Μενεγάκη: Η νέα φωτογραφία με το εντυπωσιακό φόρεμα και τα χρώματα του καλοκαιριού

Η Ελένη Μενεγάκη επέλεξε να κρατήσει το styling λιτό, αφήνοντας το εντυπωσιακό φόρεμα να πρωταγωνιστήσει. Τα ξανθά μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε χαλαρούς κυματισμούς, ενώ το φυσικό μακιγιάζ της ολοκλήρωνε την ανεπιτήδευτα κομψή εμφάνιση.

Η παρουσιάστρια χαμογελά στον φακό, αποπνέοντας αυτοπεποίθηση και χαλαρή διάθεση.

Η Ελένη Μενεγάκη γιόρτασε με στιλ – Η εντυπωσιακή ανάρτηση & το μήνυμά της

Το πολύχρωμο φόρεμά της, με τα έντονα γεωμετρικά σχέδια και τις ζωηρές αποχρώσεις, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της φετινής σεζόν, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη της για τα άνετα αλλά ιδιαίτερα κομμάτια.

Η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε το απόλυτο boho look του καλοκαιριού

Οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να σχολιάσουν την εμφάνισή της, αποθεώνοντας τόσο το outfit όσο και τη φρεσκάδα που αποπνέει σε κάθε της ανάρτηση.

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ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
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