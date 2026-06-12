Για ακόμα μία φορά η Ελένη Μενεγάκη κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα με το στιλ της, δημοσιεύοντας μια νέα φωτογραφία στα social media που αποπνέει καλοκαιρινή ανεμελιά και θετική διάθεση.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια πόζαρε στη μέση του δρόμου, φορώντας ένα εντυπωσιακό maxi φόρεμα σε έντονες αποχρώσεις, γεμάτο πολύχρωμα μοτίβα και ethnic αναφορές.

Το αέρινο ρούχο αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, ενώ η ίδια το κρατούσε ανοιχτό δημιουργώντας κίνηση, δίνοντας στην εικόνα έναν άκρως καλοκαιρινό χαρακτήρα.

Το look συνδύαζε άνεση και κομψότητα, με το boho στοιχείο να κυριαρχεί.

Η Ελένη Μενεγάκη επέλεξε να κρατήσει το styling λιτό, αφήνοντας το εντυπωσιακό φόρεμα να πρωταγωνιστήσει. Τα ξανθά μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε χαλαρούς κυματισμούς, ενώ το φυσικό μακιγιάζ της ολοκλήρωνε την ανεπιτήδευτα κομψή εμφάνιση.

Η παρουσιάστρια χαμογελά στον φακό, αποπνέοντας αυτοπεποίθηση και χαλαρή διάθεση.

Το πολύχρωμο φόρεμά της, με τα έντονα γεωμετρικά σχέδια και τις ζωηρές αποχρώσεις, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της φετινής σεζόν, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη της για τα άνετα αλλά ιδιαίτερα κομμάτια.

Οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να σχολιάσουν την εμφάνισή της, αποθεώνοντας τόσο το outfit όσο και τη φρεσκάδα που αποπνέει σε κάθε της ανάρτηση.