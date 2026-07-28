Πελοπόννησος: 4+1 παραμυθένιες παραλίες μόλις 2 ώρες από την Αθήνα

Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή χαλάρωση βουτώντας σε κρυστάλλινα νερά

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Εικόνες από την Επίδαυρο και το Ναύπλιο / Βίντεο: ΣΚΑΪ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προτάσεις για 4+1 παραλίες στην Πελοπόννησο, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα.
  • Μικρό και Μεγάλο Αμόνι: ήσυχες παραλίες στην Κορινθία, ιδανικές για οικογένειες.
  • Πολεμάρχα: πανέμορφη παραλία με πεύκα και κρυστάλλινα νερά κοντά στην Επίδαυρο.
  • Μυλοκοπή: εντυπωσιακή παραλία με γαλαζοπράσινα νερά, ιδανική για μονοήμερη εκδρομή.
  • Καραθώνα: δημοφιλής παραλία με γαλάζια σημαία και φυσική σκιά από φοίνικες.

Κρυστάλλινα νερά και ονειρικές αμμουδιές, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα! Ναι, δε χρειάζεται να επιβιβαστείτε στο πλοίο για να απολαύσετε το ελληνικό καλοκαίρι. Και το σίγουρο είναι ότι δε χρειάζεται να διανύσετε πολλά χιλιόμετρα για να βρείτε τον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό!

Σας προτείνουμε κοντινές παραλίες στην Πελοπόννησο για να ζήσετε τις απόλυτες καλοκαιρινές διακοπές, με δροσερές βουτιές και μαγευτικά τοπία... Η απόλυτη χαλάρωση σε παραλίες με φυσική σκιά, πεντακάθαρα και καταγάλανα νερά, οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά στην πρωτεύουσα!

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Μικρό και Μεγάλο Αμόνι

Μία ανάσα από την Αθήνα θα συναντήσετε το μικρό και μεγάλο Αμόνι. Πρόκειται για δύο παραμυθένιους κολπίσκους στην Κορινθία, οι οποίοι βρίσκονται στον κόλπο του Σαρωνικού. 

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Στο δρόμο προς Επίδαυρο και συγκεκριμένα στο Δήμο Σολυγείας, θα συναντήσετε το Μεγάλο Αμόνι, μία εντυπωσιακή παραλία με πανέμορφη αμμουδιά, γαλήνια γαλαζοπράσινα νερά και υπέροχη φύση, που ολοκληρώνει με μοναδικό τρόπο το εντυπωσιακό τοπίο.

Η συγκεκριμένη παραλία είναι ιδανική για οικογένειες με μικρά παιδιά, αφού προστατεύεται από τους ανέμους και τα νερά είναι πάντα ήρεμα, αλλά είναι ανοργάνωτη, οπότε και θα πρέπει να έχετε προνοήσει για τα απαραίτητα. 

Αν αναζητάτε ηρεμία, λοιπόν και σχετική απομόνωση, σας προτείνουμε το Μεγάλο Αμόνι, αφού σε σύγκριση με το μικρό Αμόνι, είναι μία πιο ήσυχη παραλία, ενώ στο μικρό Αμόνι θα συναντήσετε περισσότερο κόσμο και εστιατόρια.

Δείτε το μικρό και το μεγάλο Αμόνι στο χάρτη:

Πελοπόννησος: 4+1 παραμυθένιες παραλίες μόλις 2 ώρες από την Αθήνα

Παραλία Πολεμάρχα

Η ευρύτερη περιοχή της Επιδαύρου έχει παραλίες μοναδικής ομορφιάς, με πεύκα και τιρκουάζ νερά. Μια από αυτές είναι η Πολεμάρχα, μια πανέμορφη παραλία ανάμεσα στη Νέα και την Παλαιά Επίδαυρο. Εάν αποφασίσετε να κάνετε μία επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο, ολοκληρώστε αυτή την εμπειρία με μία δροσερή βουτιά στα κρυστάλλινα νερά της! 

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Στην Πολεμάρχα το τοπίο μοιάζει σα να βρίσκεσαι σε κάποιο νησί του Ιονίου, αφού τα πεύκα ακουμπούν κυριολεκτικά τη θάλασσα και τα νερά είναι κρυστάλλινα και καταγάλανα. Η παραλία έχει μικρά βότσαλα, ο βυθός της είναι πεντακάθαρος, ενώ ένας βράχος χωρίζει την παραλία στα δύο. Η Πολεμάρχα είναι ανοργάνωτη, γι’ αυτό φροντίστε να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα.

Δείτε την παραλία Πολεμάρχα στο χάρτη:

Πελοπόννησος: 4+1 παραμυθένιες παραλίες μόλις 2 ώρες από την Αθήνα

Δροσερές βουτιές στην παραλία Μυλοκοπή

Η παραλία Μυλοκοπή, εάν και είναι λίγο δύσκολο να την προσεγγίσεις, τα γαλαζοπράσινα νερά και το πανέμορφο τοπίο θα σας αφήσουν εντυπωσιασμένους! Βρίσκεται μόλις 2 ώρες μακριά από την Αθήνα και είναι η ιδανική επιλογή για μονοήμερη εκδρομή στην Πελοπόννησο. 

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Τα νερά είναι εντυπωσιακά και αποτελεί αγαπημένη επιλογή για μπάνιο, χωρίς να χρειαστεί να κάνεις πολλά χιλιόμετρα. Η μεγάλη Μυλοκοπή έχει σκουρόχρωμη άμμο, η μικρή έχει βράχια και πλάκες. Όμως και οι δύο έχουν κρυστάλλινα νερά, προσφέρουν εκπληκτική θέα στον Κορινθιακό Κόλπο. Οργανώστε μία καλοκαιρινή απόδραση εκεί και θα μας θυμηθείτε!

Δείτε την παραλία Μυλοκοπή στο χάρτη:

Πελοπόννησος: 4+1 παραμυθένιες παραλίες μόλις 2 ώρες από την Αθήνα

Μπάνιο στη φημισμένη παραλία Καραθώνα

Πρόκειται για μία κοντινή και αρκετά δημοφιλής παραλία με πεντακάθαρα νερά. Βρίσκεται μία ανάσα από την Αθήνα, δίπλα ακριβώς από το Ναύπλιο, ενώ ειναι ιδιαίτερα αγαπητή στους ντόπιους. Η παραλία Καραθώνα είναι μια εκτεταμένη παραλία με ρηχά, γαλανά νερά και μια γραφική νησίδα στο δυτικό της τμήμα.

Τα νερά της Καραθώνας έχουν διάφορες αποχρώσεις του μπλε και του πράσινου και είναι πεντακάθαρα, άλλωστε η παραλία έχει βραβευτεί και με γαλάζια σημαία. Κατά το μεγαλύτερό της μέρος η παραλία απαρτίζεται από άμμο (όπως και ο βυθός της), ωστόσο υπάρχουν και ορισμένα κομμάτια ανακατεμένα με ψιλό βοτσαλάκι. 

Η παραλία Καραθώνα εκπέμπει «εξωτική» γοητεία, χάρη στη συστάδα με τους ψηλούς φοίνικες που απλώνεται κατά μήκος της ακτής της. Ωστόσο δεν είναι τα μόνα δέντρα εδώ, αφού θα δείτε και ελιές, αλλά και αρμυρίκια και σχίνους, που προσφέρουν άφθονη φυσική σκιά.

Δείτε την παραλία Καραθώνα στο χάρτη:

Πελοπόννησος: 4+1 παραμυθένιες παραλίες μόλις 2 ώρες από την Αθήνα

Λίμνη Βουλιαγμένη: Η απόλυτη παραλία για οικογενειακή απόδραση

Πρόκειται για μια γαλάζια γωνιά με ήρεμα νερά, δίπλα στο κοσμοπολίτικο Λουτράκι. Η Λίμνη Βουλιαγμένη ή αλλιώς Βουλιαγμένη Λουτρακίου έχει μέγιστο μήκος 2 χιλιόμετρα και μέγιστο πλάτος περίπου 1 χιλιόμετρο. Τα νερά ανανεώνονται κάθε 6 ώρες χάρη στο φαινόμενο της παλίρροιας και της άμπωτης.

Αρχικά τα νερά είναι αρκετά ρηχά και ζεστά, καθιστώντας τη ιδανική επιλογή για οικογένειες με μικρά παιδιά, αργότερα όμως βαθαίνουν απότομα, φτάνοντας σε μέγιστο βάθος 40 μέτρων, ενώ οι όχθες είναι στρωμένες με ψιλή άμμο.

Η πρόσβαση στη Βουλιαγμένη Λουτρακίου είναι πολύ εύκολη οδικώς, ενώ σας δίνεται η δυνατότητα να συνδυάσετε την επίσκεψή σας στη λιμνοθάλασσα με μια βόλτα στη γειτονική και γραφική Περαχώρα.

Πελοπόννησος: 4+1 παραμυθένιες παραλίες μόλις 2 ώρες από την Αθήνα

 

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