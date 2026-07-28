Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Ελεονώρα Μελέτη, μιλώντας για τη σχέση με τον σύζυγό της Θοδωρή Μαροσούλη, την πρώτη τους γνωριμία, αλλά και τον ερχομό της κόρης τους, Αλεξάνδρας. Η παρουσιάστρια και Ευρωβουλευτής, καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή The Room με τη Χρίσλα Γεωργακοπούλου, αποκάλυψε μάλιστα και μια άγνωστη αστρολογική πρόβλεψη που της είχε κάνει στο παρελθόν η Ελένη Μενεγάκη.

Η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε στη Χρίσλα Γεωργακοπούλου

Όταν η δημοσιογράφος ανέφερε πως η Άση Μπήλιου της είχε εκμυστηρευτεί ότι η στιγμή που η Ελεονώρα γνώρισε τον σύζυγό της ήταν «καρμική», η ίδια αποφάσισε να μοιραστεί μια ιδιαίτερη ιστορία.

«Τον γνώρισα πάνω σε έκλειψη. Θα πω κάτι που δεν έχω ξαναπεί: Περίπου μία με δύο εβδομάδες πριν γνωρίσω τον Θοδωρή, είχα πάει καλεσμένη στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη, η οποία είναι εξαιρετική σε αυτά. Βλέποντας τον αστρολογικό μου χάρτη, μου λέει: “Άκου, αν την επόμενη φορά που θα έρθεις δεν είσαι ζευγαρωμένη, κάτι κάνεις λάθος εσύ! Δε γίνεται με αυτές τις όψεις να μην βρεις το άλλο σου μισό”. Μόλις δύο εβδομάδες μετά, συνάντησα για πρώτη φορά τον Θοδωρή», αποκάλυψε.

Από τηλεοπτικές αντίπαλες... φίλες η Ελένη Μενεγάκη κι η Ελεονώρα Μελέτη! /Φωτογραφία Instagram

Η ιδιαίτερη σχέση των δύο γυναικών

Η σχέση των δύο παρουσιαστριών έχει τη δική της ξεχωριστή διαδρομή μέσα στα χρόνια. Αν και στα πρώτα βήματα της Ελεονώρας Μελέτη -όταν διαδέχθηκε την Ελένη Μενεγάκη στον Πρωινό Καφέ του ΑΝΤ1- τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για μια έντονη κόντρα, οι ίδιες έχουν ξεκαθαρίσει πως επρόκειτο για μια «κατασκευασμένη» φήμη των ΜΜΕ.

Όταν γνωρίστηκαν προσωπικά, η χημεία τους ήταν άμεση. Έκτοτε διατηρούν μια ζεστή, αμοιβαία εκτίμηση, με την Ελένη Μενεγάκη να είναι μάλιστα από τα πρώτα πρόσωπα εκτός οικογενειακού κύκλου που έμαθαν για την εγκυμοσύνη της Ελεονώρας.

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