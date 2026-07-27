Τάνια Τρύπη: Δείτε τη 12 χρονών να παίζει τον πρώτο της ρόλο

Η ηθοποιός έπαιξε δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με αφορμή τα 45 χρόνια πορείας στο θέατρο, η Τάνια Τρύπη θυμήθηκε την πρώτη της εμφάνιση στο θεατρικό σανίδι, η οποία έγινε όταν εκείνη ήταν 12 ετών.

 

 

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Η ηθοποιός την οποία έχουμε δει σε πολλές σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές: Super Mammy, Κόκκινο Ποτάμι, Έξι Ψέματα και Μια Αλήθεια και άλλες πολλές, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μία φωτογραφία από την εμφάνισή της στην παράσταση  «Annie»  στο κηποθέατρο Αλίκη.

 

 

 


«Annie στο κηποθέατρο Αλίκη σε ηλικία 12 χρονών. Φέτος κλείνω 45 χρόνια στο θέατρο» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας η ηθοποιός. 

Η Τάνια Τρύπη είχε παίξει στο μιούσικαλ "Annie" δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη για την οποία είχε πει επανειλλημένως πως τη θεωρεί «δεύτερη μητέρα». 

«Είμαι 43 χρόνια στη δουλειά, από τα 12 μου. Η πρώτη μου δουλειά ήταν με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο μιούζικαλ Άννυ. Την Αλίκη τη βίωσα σαν μαμά, κάθε Δευτέρα μάς έπαιρνε και μας πήγαινε στον Θεολόγο. Η Αλίκη ήταν κάθε μέρα στις πρόβες και μας έφερνε και φαγητό. Η Αλίκη μου είχε πει πως θα πάω μπροστά. Από τη χαρά μου εκείνο το βράδυ που μου το είπε, δεν μπόρεσα να κοιμηθώ » είχε δηλώσει η ηθοποιός στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

 

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ANNIE
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ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
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