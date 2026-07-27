Σύρος: Μια μαχαιριά στον θώρακα ήταν η μοιραία για την 42χρονη

Τι αναφέρει το πόρισμα του ιατροδικαστή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο δολοφονήθηκε από μαχαιριά στον θώρακα, προκαλώντας διάτρηση του πνεύμονα.
  • Βρέθηκαν δύο μαχαίρια στο σπίτι του ζευγαριού, τα οποία εξετάζονται για να διαπιστωθεί ποιο σχετίζεται με το έγκλημα.
  • Η έρευνα αποκάλυψε 10.000 ευρώ σε μετρητά και τέσσερα κυνηγετικά όπλα, χωρίς να συνδέονται άμεσα με τη δολοφονία.
  • Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι η 42χρονη επιχείρησε ληστεία και ενήργησαν σε άμυνα, σενάριο που αμφισβητείται από το περιβάλλον της.
  • Οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, καθώς έγιναν γνωστά τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αιτία θανάτου της 42χρονης ήταν κακώσεις θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο, ενώ η γυναίκα φαίνεται πως δέχθηκε ένα μόνο χτύπημα, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο, καθώς προκάλεσε διάτρηση του πνεύμονα.

Σύρος: Στα κινητά ψάχνουν απαντήσεις για τη δολοφονία της Ευαγγελίας

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση έγινε με μαχαίρι, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και τα εργαστηριακά ευρήματα αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τον ακριβή μηχανισμό του τραυματισμού.

Μια μαχαιριά στο στήθος ήταν η μοιραία για την 42χρονη που δολοφονήθηκε στη Σύρο

Μια μαχαιριά στο στήθος ήταν η μοιραία για την 42χρονη που δολοφονήθηκε στη Σύρο

Σύρος: Βρέθηκαν δύο μαχαίρια στο σπίτι του ζευγαριού

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν τα ευρήματα της αυτοψίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Σύρος: «Νόμιζα ότι η 42χρονη ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα»

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα και γύρω από την κατοικία εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια διαφορετικών διαστάσεων, τα οποία κατασχέθηκαν και έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Η μαχαιριά τρύπησε τον πνεύμονα της 42χρονης

Η μαχαιριά τρύπησε τον πνεύμονα της 42χρονης

Το πρώτο είχε λάμα μήκους 20 εκατοστών και συνολικό μήκος 32 εκατοστών, ενώ το δεύτερο λάμα 12,5 εκατοστών και συνολικό μήκος 21,5 εκατοστών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιο από τα δύο συνδέεται με το θανατηφόρο τραύμα της 42χρονης. Η απάντηση αναμένεται να δοθεί από τον συνδυασμό των ιατροδικαστικών εξετάσεων, των εγκληματολογικών αναλύσεων και των αποτελεσμάτων από τα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση στον τόπο της δολοφονίας της 42χρονης

Σύρος: Τα 10.000 ευρώ, τα όπλα και οι εκατοντάδες σφαίρες

Η έρευνα στο σπίτι του 41χρονου αποκάλυψε και άλλα σημαντικά ευρήματα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν περίπου 10.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και τέσσερα κυνηγετικά όπλα.

Στο σπίτι του ζευγαριού βρέθηκα όπλα, κυνηγετικά φυσίγγια,  κάλυκες και βλήματα διαφορετικών διαμετρημάτων

Στο σπίτι του ζευγαριού βρέθηκα όπλα, κυνηγετικά φυσίγγια,  κάλυκες και βλήματα διαφορετικών διαμετρημάτων

Σύρος: «Ήταν η ζωή μου» - Συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας

Παράλληλα, βρέθηκαν εκατοντάδες κυνηγετικά φυσίγγια, κάλυκες και βλήματα διαφορετικών διαμετρημάτων, ενώ επιπλέον φυσίγγια ήταν αποθηκευμένα μέσα σε κλειδωμένο οπλοβαστό.

Οι Αρχές διευκρινίζουν ότι η ύπαρξη των όπλων και των χρημάτων δεν συνδέεται αυτομάτως με το έγκλημα, ωστόσο όλα τα ευρήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Σύρος: Τα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά

Παρά τα νέα στοιχεία, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η εικόνα της υπόθεσης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Σύρος: Μυστήριο με δολοφονία της διασώστριας - Συνελήφθη και η 31χρονη

Η αυτοψία καταγράφει τα αντικείμενα που βρέθηκαν στον χώρο, όμως δεν αποδεικνύει από μόνη της πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα.

Το ζευγάρι επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι η 42χρονη πήγε στπίτι τους να τους ληστέψει

Το ζευγάρι επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι η 42χρονη πήγε στπίτι τους να τους ληστέψει

Η χρονική αλληλουχία των κινήσεων, ο ακριβής τρόπος με τον οποίο προκλήθηκε το θανατηφόρο τραύμα και ο ρόλος κάθε προσώπου θα προκύψουν από τον συνδυασμό των ιατροδικαστικών πορισμάτων, των εγκληματολογικών εξετάσεων, του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας και των καταθέσεων των εμπλεκομένων.

Σύρος: Επιμένουν στο σενάριο της άμυνας οι κατηγορούμενοι

Για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του 41χρονου άνδρα για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η 30χρονη σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια.

Σύρος: Με μαχαίρι και καλυμμένα χαρακτηριστικά πήγε στο σπίτι η 42χρονη

Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών την Τρίτη και μέχρι σήμερα επιμένουν στον ισχυρισμό ότι η 42χρονη είχε μεταβεί στο σπίτι τους με σκοπό να τους ληστέψει και ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας.

Ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 42χρονης

Ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 42χρονης

Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο αμφισβητείται από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον της διασώστριας, το οποίο αποκλείει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο η 42χρονη να σχεδίαζε ληστεία.

Δολοφονία Σύρος: Τα ανείσπρακτα ενοίκια και οι ισχυρισμοί για ληστεία

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι γνώριζε τόσο τη διασώστρια όσο και τον πρώην σύζυγό της, ενώ τα παιδιά τους φέρεται να έπαιζαν μαζί, στοιχείο που επίσης εξετάζεται από τους αστυνομικούς.

Οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν ακόμη ένα κρίσιμο κομμάτι στην προσπάθεια των Αρχών να ανασυνθέσουν όσα συνέβησαν το απόγευμα της 23ης Ιουλίου στην Άνω Σύρο.

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