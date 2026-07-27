Έγινε 62 ετών! Ποια διάσημη είναι το κοριτσάκι της φωτογραφίας;

Η φωτογραφία κι οι ευχές της μικρής της αδερφής

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Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Η Σάντρα Μπούλοκ με την κινηματογραφική της αδερφή, Νικόλ Κίντμαν

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σάντρα Μπούλοκ έκλεισε 62 χρόνια στις 26 Ιουλίου 2026.
  • Η αδερφή της, Γκεζίν Μπούλοκ - Πράδο, της έστειλε ευχές μέσω social media με φωτογραφία από την παιδική τους ηλικία.
  • Η Σάντρα γεννήθηκε το 1964 στην Βιρτζίνια και είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς του Χόλιγουντ.
  • Είναι μητέρα δύο υιοθετημένων παιδιών, του Λούις και της Λάιλα.
  • Η Σάντρα Μπούλοκ έχει κερδίσει Όσκαρ και είναι μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες σταρ.

Τα 62 της χρόνια έκλεισε την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 η Σάντρα Μπούλοκ, με την αδερφή της, Γκεζίν Μπούλοκ - Πράδο, να της στέλνει ευχές μέσω social media, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από την παιδική τους ηλικία.

Η ηθοποιός γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου 1964 στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια των ΗΠΑ και παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες του Χόλιγουντ, με μακρά πορεία ως ηθοποιός και παραγωγός.

Σάντρα Μπούλοκ: Σε πρεμιέρα στο Λονδίνο το 2022

Σάντρα Μπούλοκ: Σε πρεμιέρα στο Λονδίνο το 2022 /Φωτογραφία AP Images/Joel C Ryan

Στην ανάρτηση που έκανε η αδερφή της, βλέπουμε τη Σάντρα σε μικρή ηλικία, χαμογελαστή, να κρατάει στην αγκαλιά της τη μικρότερη αδερφή της, η οποία τότε ήταν μωρό. Οι δυο τους έχουν διαφορά ηλικίας έξι ετών.

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Η ευχή της αδερφής της Σάντρα Μπούλοκ

Η Γκεζίν Μπούλοκ - Πράδο συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση: «Χρόνια πολλά στην καλύτερη αδερφή. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ».

Το πιο... cute στοιχείο της φωτογραφίας είναι ότι η Σάντρα Μπούλοκ ποζάρει χωρίς τα μπροστινά της δοντάκια!

Η ανάρτηση της Γκεζίν Μπούλοκ

Σάντρα Μπούλοκ: Η πορεία στο Χόλιγουντ και η οικογένειά της

Η Σάντρα Μπούλοκ έχει καταγράψει πολυετή παρουσία στον αμερικανικό κινηματογράφο και συγκαταλέγεται στις πιο δημοφιλείς και ακριβοπληρωμένες Αμερικανίδες σταρ.

Η Σάντρα Μπούλοκ αποκάλυψε την ταινία που δε θα έκανε ποτέ ξανά!

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είναι επίσης μητέρα δύο υιοθετημένων παιδιών. Ο Λούις Μπάρντο γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 στη Νέα Ορλεάνη και η υιοθεσία του ολοκληρώθηκε την ίδια χρονιά.

Η Σάντρα Μπούλοκ στην πρεμιέρα της ταινίας Ocean's 8 το 2018 στη Νέα Υόρκη

Η Σάντρα Μπούλοκ στην πρεμιέρα της ταινίας Ocean's 8 το 2018 στη Νέα Υόρκη /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Η κόρη της Λάιλα γεννήθηκε το 2012 στο Μισισιπή και υιοθετήθηκε επίσημα από την Μπούλοκ το 2015.

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ΣΑΝΤΡΑ ΜΠΟΥΛΟΚ
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SANDRA BULLOCK
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ΓΚΕΖΙΝ ΜΠΟΥΛΟΚ - ΠΡΑΔΟ
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