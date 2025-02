Σάντρα Μπούλοκ: Ο λόγος που φοβάται για την ασφάλεια της οικογένειάς της

Η Σάντρα Μπούλοκ προειδοποίησε το κοινό της, ότι η εικόνα της χρησιμοποιείται σε παραπλανητικές καμπάνιες στα social media και τόνισε πως θα συνεργαστεί με τις Αρχές για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Σε μια σπάνια δημόσια δήλωση της, η κινηματογραφική σταρ του εξέφρασε τη «βαθιά της ανησυχία» για την ασφάλεια της οικογένειάς της.

Η 60χρονη ηθοποιός σήμανε συναγερμό σχετικά με απατεώνες που εκμεταλλεύονται την εικόνα της για να εξαπατήσουν ανυποψίαστους θαυμαστές στα κοινωνικά δίκτυα. Εξαιρετικά ανήσυχη για την παράνομη χρήση του ονόματός της σε δόλιες διαδικτυακές καμπάνιες, έχει ήδη κινηθεί νομικά και βρίσκεται σε επαφή με τις αστυνομικές αρχές.

Sandra Bullock Warns Fans of Social Media Scams, Says She Has 'Deep Concern' for Family's Safety (Exclusive) https://t.co/PSN9p9Wyrb