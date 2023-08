Η Σάντρα Μπούλοκ θρηνεί τον «έρωτα της ζωής της»

Παλαιότερες δηλώσεις της Σάντρα Μπούλοκ για τον σύντροφό της, Μπράιαν Ράνταλ, στο Red Table Talk

Δύσκολες είναι οι τελευταίες ημέρες για τη Σάντρα Μπούλοκ, αφού «έφυγε» από τη ζωή ο σύντροφός της, Μπράιαν Ράνταλ μετά από τριετή «μάχη» που έδινε με την ALS.

«Με μεγάλη θλίψη μοιραζόμαστε ότι στις 5 Αυγούστου, ο Μπράιαν Ράνταλ απεβίωσε ειρηνικά μετά από τριετή μάχη με την ALS (νόσος του κινητικού νευρώνα). Ο Μπράιαν επέλεξε από νωρίς να κρατήσει το ταξίδι του με την ALS ιδιωτικό και όσοι από εμάς τον φροντίζαμε κάναμε σεβαστό το αίτημά του», έγραψε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.

