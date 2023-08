Πένθος για τη Σάντρα Μπούλοκ: Πέθανε ο σύντροφός της, Μπράιαν Ράνταλ

Παλαιότερες δηλώσεις της Σάντρα Μπούλοκ για τον σύντροφό της, Μπράιαν Ράνταλ

Βαρύ είναι το πένθος για τη Σάντρα Μπούλοκ, αφού ο επί χρόνια σύντροφός της, Μπράιαν Ράνταλ, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών.



Ο γνωστός φωτογράφος τα τελευταία τρία χρόνια με την ALS, γνωστή και ως αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση ή νόσο του Lou Gehrig.

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι στις 5 Αυγούστου, ο Μπράιαν Ράνταλ πέθανε ήσυχα μετά από μια μάχη τριών ετών με το ALS. Ο Μπράιαν επέλεξε νωρίς να περάσει την περιπέτεια της υγείας του μυστικά και όσοι από εμάς τον φροντίζαμε κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τιμήσουμε το αίτημά του. Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες στους ακούραστους γιατρούς που τον βοήθησαν με αυτή την ασθένεια και στις εκπληκτικές νοσοκόμες που έγιναν συγκάτοικοί μας, θυσιάζοντας συχνά τις οικογένειές τους για να είναι μαζί μας», είπε η οικογένειά του σε δήλωση στο People.

Sandra Bullock's Longtime Partner Bryan Randall Dead at 57 After Private 3-Year Battle with ALS https://t.co/QUzFTitrLh