Διάκριση της Ελλάδας στα τουριστικά βραβεία The Trazees και Wherever 2025

Κορυφαίες διακρίσεις σε δύο από τους σημαντικότερους και πλέον έγκυρους θεσμούς βραβείων της αμερικανικής τουριστικής αγοράς απέσπασε η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, για το 2025 η Ελλάδα αναδείχθηκε:

- Αγαπημένη Χώρα (Favorite Country), για έκτη συνεχόμενη χρονιά, στα 11α βραβεία The Trazees της ιστοσελίδας trazeetravel.com.

- Καλύτερος Οικογενειακός Προορισμός για Πολυγενεακά Ταξίδια (Best Family-Friendly Multigenerational Destination), για τρίτη συνεχή χρονιά, και δεύτερος δημοφιλέστερος Διεθνής - Οικογενειακός Προορισμός (Family-Friendly International Destination) μετά την Ισπανία, στα 8α Wherever Awards της ιστοσελίδας whereverfamily.com.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι δύο ιστοσελίδες της αμερικανικής εκδοτικής εταιρείας FXExpress Publications αποτελούν παράλληλες διαδικτυακές εκδόσεις του περιοδικού «Global Traveler», με το Trazee Travel να απευθύνεται στους millennial ταξιδιώτες (ηλικίας έως 40 ετών) και το Wherever family να επικεντρώνεται στα οικογενειακά ταξίδια, προσφέροντας πληροφόρηση για ποικιλία προορισμών, οικογενειακών συνθέσεων και ταξιδιωτικών προϋπολογισμών.



Κάθε χρόνο, χιλιάδες αναγνώστες των δύο ιστοσελίδων καταγράφουν τις προτιμήσεις τους για αμερικανικούς και διεθνείς προορισμούς, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, εταιρείες κρουαζιέρας, ψηφιακές εφαρμογές ταξιδίων, πιστωτικές κάρτες και άλλα brands του ταξιδιωτικού κλάδου, σε έρευνα που διεξάγεται ηλεκτρονικά με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου.

Η ψηφοφορία για τα βραβεία του 2025 άρχισε στις 20 Σεπτεμβρίου 2024 και ολοκληρώθηκε στις 16 Μαΐου 2025.

Η απονομή των βραβείων σε όλους τους νικητές των φετινών The Trazees και Wherever Awards θα πραγματοποιηθεί σε κοινή εκδήλωση, που θα λάβει χώρα στο Λος Άντζελες στις 19 Αυγούστου 2025.

Στην εκδήλωση θα παραστεί η γενική πρόξενος της Ελλάδας στο Λος Άντζελες, Χριστίνα Βαλασσοπούλου, η οποία θα παραλάβει τα ελληνικά βραβεία, εκπροσωπώντας και την Υπηρεσία ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής.



