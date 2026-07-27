Ο Στέφανος Νεδέλκος, που το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου, δημοσίευσε φωτογραφία από την πισίνα μαζί με τη μικρή Ada, κόρη της Χριστίνας Κοντοβά και βαφτιστήρα της παρουσιάστριας, με αφορμή τα όγδοα γενέθλιά της.

Σε φωτογραφία που πόσταρε ο 35χρονος επιχειρηματίας, τον βλέπουμε να παίζει με την Ada μέσα στο νερό. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από ευχές για τα γενέθλια της μικρής.

Η φωτογραφία του Στέφανου Νεδέλκου με την Ada /Φωτογραφία Instagram

Η δημοσίευση έρχεται τη στιγμή που η προσωπική ζωή της Σίσσυς Χρηστίδου απασχολεί τη δημοσιότητα, μετά τις αναφορές ότι έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή με τον καλαθοσφαιριστή.

Η σχέση της Σίσσυς Χρηστίδου με τη Χριστίνα Κοντοβά και την Ada

Η σύνδεση της Σίσσυς Χρηστίδου με την οικογένεια της Χριστίνας Κοντοβά είναι γνωστή από τη βάφτιση της Ada τον Ιούνιο του 2022. Από τότε, η παρουσιάστρια διατηρεί στενό δεσμό με τη μικρή, κάτι που αποτυπώνεται και στις κοινές οικογενειακές στιγμές που κατά καιρούς γίνονται γνωστές.

Η ανάρτηση της Χριστίνας Κοντοβά για τα γενέθλια της κορούλας της

Η νέα φωτογραφία του Στέφανου Νεδέλκου εντάσσεται ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο των κοινών στιγμών, καθώς η Ada αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα για την παρουσιάστρια.

Ποιος είναι ο Στέφανος Νεδέλκος

Ο Στέφανος Νεδέλκος είναι 35 ετών κι εκτός από την ενασχόλησή του με το μπάσκετ, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Κέρκυρα, διατηρώντας τρία εστιατόρια. Τα δημοσιεύματα τον περιγράφουν ως άνθρωπο που επιλέγει να κρατά χαμηλό προφίλ.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, παρουσιάζει κυρίως στιγμές από ταξίδια, τη θάλασσα, υπαίθριες δραστηριότητες και εξορμήσεις σε ελληνικούς και διεθνείς προορισμούς.

Η πρόσφατη ανάρτηση με την Ada είναι από τις λίγες πιο προσωπικές δημοσιεύσεις που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο της Σίσσυς Χρηστίδου και έρχεται να προστεθεί στα δημοσιεύματα που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην προσωπική ζωή της παρουσιάστριας.

Χρηστίδου - Νεδέλκος: Η γνωριμία στην Κέρκυρα και το ταξίδι στην Ιταλία

Η Σίσσυ κι ο Στέφανος γνωρίστηκαν το περασμένο Πάσχα στην Κέρκυρα, μέσα από κοινή παρέα και η φλόγα δεν άργησε να ανάψει. Η ίδια είχε βρεθεί στο νησί με τους γιους της και τους κουμπάρους της, προκειμένου να ζήσει το διάσημο Πάσχα του νησιού.

Λίγο καιρό μετά, ταξίδεψαν μαζί στο Αμστερνταμ και περίπου έναν μήνα αργότερα στην Ιταλία, και συγκεκριμένα στη Νάπολη και το Σορέντο, από όπου η παρουσιάστρια έχει ανεβάσει απόλυτα τρυφερά στιγμιότυπα συνοδευόμενα με τραγούδια όπως αυτό το Fall in love again. Αυτό το ταξίδι με τα ατελείωτα road trip στις γύρω περιοχές της νότιας Ιταλίας φαίνεται ότι τους ένωσε απόλυτα και κάπως έτσι έγινε η αρχή.