Σίσσυ Χρηστίδου: Σε διάσημη πιτσαρία της Νάπολης - Τι έφαγε η παρουσιάστρια

«Πετάχτηκε» μέχρι τη γειτονική Ιταλία

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Βιντεάκι της Σίσσυς Χρηστίδου από τη Νάπολη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου επισκέφθηκε την πιτσαρία Pepe in Grani κοντά στη Νάπολη.
  • Δοκίμασε την Margherita Sbagliata, το signature πιάτο του Franco Pepe.
  • Η πίτσα παρασκευάζεται με φρέσκια μοτσαρέλα, σάλτσα San Marzano και pesto από βασιλικό.
  • Η Margherita Sbagliata κοστίζει 11 ευρώ και έχει αποκτήσει διεθνή φήμη.
  • Η Χρηστίδου μοιράστηκε την εμπειρία της μέσω Instagram.

Η Σίσσυ Χρηστίδου βρέθηκε στο Caiazzo, κοντά στη Νάπολη κι επισκέφθηκε το Pepe in Grani, την πιτσαρία που έχει αναδειχθεί επανειλημμένα ως κορυφαία στον κόσμο. 

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Η παρουσιάστρια του Mega μοιράστηκε την εμπειρία της μέσα από ανάρτηση στο Instagram, δείχνοντας το πιάτο που επέλεξε.

Σίσσυ Χρηστίδου: Σε διάσημη πιτσαρία της Νάπολης - Τι έφαγε η παρουσιάστρια

Η επιλογή της ήταν η διάσημη Margherita Sbagliata, το signature πιάτο του Franco Pepe. Πρόκειται για μια διαφορετική εκδοχή της κλασικής μαργαρίτας, με τεχνική που ξεχωρίζει για τον τρόπο παρασκευής της.

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Πώς φτιάχνεται η Margherita Sbagliata

Η ζύμη ψήνεται στον ξυλόφουρνο μόνο με φρέσκια μοτσαρέλα. Αφού η πίτσα βγει από τον φούρνο, προστίθενται χειροποίητη σάλτσα από ντομάτες San Marzano σε λωρίδες και pesto από φρέσκο βασιλικό.

Σίσσυ Χρηστίδου: Σε διάσημη πιτσαρία της Νάπολης - Τι έφαγε η παρουσιάστρια

Η συγκεκριμένη πίτσα έχει συνδεθεί με τη διεθνή φήμη του Franco Pepe και του Pepe in Grani, προσελκύοντας επισκέπτες από πολλές χώρες που αναζητούν μια γνωστή γαστρονομική εμπειρία στην περιοχή της Νάπολης. 

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ανάρτησης, η συγκεκριμένη πίτσα κοστίζει 11 ευρώ. Έτσι, η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε ένα από τα πιο γνωστά πιάτα του καταστήματος κατά την επίσκεψή της στην Ιταλία.

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ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
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PEPE IN GRANI
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ΝΑΠΟΛΗ
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