Η Σίσσυ Χρηστίδου βρέθηκε στο Caiazzo, κοντά στη Νάπολη κι επισκέφθηκε το Pepe in Grani, την πιτσαρία που έχει αναδειχθεί επανειλημμένα ως κορυφαία στον κόσμο.

Η παρουσιάστρια του Mega μοιράστηκε την εμπειρία της μέσα από ανάρτηση στο Instagram, δείχνοντας το πιάτο που επέλεξε.

Η επιλογή της ήταν η διάσημη Margherita Sbagliata, το signature πιάτο του Franco Pepe. Πρόκειται για μια διαφορετική εκδοχή της κλασικής μαργαρίτας, με τεχνική που ξεχωρίζει για τον τρόπο παρασκευής της.

Πώς φτιάχνεται η Margherita Sbagliata

Η ζύμη ψήνεται στον ξυλόφουρνο μόνο με φρέσκια μοτσαρέλα. Αφού η πίτσα βγει από τον φούρνο, προστίθενται χειροποίητη σάλτσα από ντομάτες San Marzano σε λωρίδες και pesto από φρέσκο βασιλικό.

Η συγκεκριμένη πίτσα έχει συνδεθεί με τη διεθνή φήμη του Franco Pepe και του Pepe in Grani, προσελκύοντας επισκέπτες από πολλές χώρες που αναζητούν μια γνωστή γαστρονομική εμπειρία στην περιοχή της Νάπολης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ανάρτησης, η συγκεκριμένη πίτσα κοστίζει 11 ευρώ. Έτσι, η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε ένα από τα πιο γνωστά πιάτα του καταστήματος κατά την επίσκεψή της στην Ιταλία.