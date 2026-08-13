Το ΣτΕ ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών μη κρατικών πανεπιστημίων

«Δε θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος», λέει το υπουργείο Παιδείας

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Pexels
Ανησυχία σε γονείς και φοιτητές προκάλεσε η είδηση ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει με απόφασή του, την άδεια λειτουργίας τριών μη κρατικών πανεπιστημίων. Δείτε σχετικό ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

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Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα.

Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια λειτουργίας

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Συμβούλιο της Επικρατείας, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Διομήδη Κυριλόπουλο, ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα, καθώς και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους, των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων CITY College University of York, Keele University και Anatolia College.

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος σε δήλωσή του αναφέρει:

«Mε χαρά υποδέχομαι τις σημερινές αποφάσεις για τις οποίες επένδυσα πολύ προσωπικό αγώνα. Ας είναι αυτές οι αποφάσεις ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας παιδείας υψηλού επιπέδου για τα Ελληνόπουλα».

Το υπουργείο Παιδείας για τις ακυρώσεις αδειών λειτουργίας τριών μη κρατικών πανεπιστημίων από το ΣτΕ: «Δε θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος»

Στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες ακυρώνονται τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών Πανεπιστημίων αναφέρθηκε το Υπουργείο Παιδείας τονίζοντας πως δεν πρόκειται να χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανέναν φοιτητή.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, με τις αποφάσεις «επιβεβαιώνεται εκ νέου η συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου για τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Όχι μόνο δεν διατυπώνεται οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς τη συνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων του ν. 5094/2024, αλλά, αντιθέτως, επαναλαμβάνονται ρητά οι κρίσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης».

Παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο, «απορρίπτεται ο λόγος ακύρωσης που αφορούσε τη μη πιστοποίηση των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών από το μητρικό ίδρυμα ή από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης του κράτους στο οποίο αυτό εδρεύει».

Επιπλέον, το υπουργείο υποστηρίζει ότι οι «πλημμέλειες που εντοπίζονται από το Δικαστήριο δεν αφορούν τον ν. 5094/2024, αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, αφορούν: α) την ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης των κριτηρίων πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, β) επιμέρους ζήτημα ως προς τη σύνθεση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε από την ΕΘΑΑΕ και γ) τη μη έγκαιρη έκδοση της απαιτούμενης διαπιστωτικής πράξης του ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με τη συμμόρφωση προς παρατηρήσεις που αφορούσαν τις κτιριακές εγκαταστάσεις».

Επομένως, όπως υπογραμμίζει το υπουργείο, όπως προκύπτει και από το περιεχόμενο των αποφάσεων, πρόκειται για θέματα εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου και όχι για ζητήματα που αφορούν τον νόμο. «Η διάκριση αυτή είναι ουσιώδης και δεν δικαιολογεί ερμηνείες ή τίτλους που μπορούν να δημιουργήσουν διαφορετική εντύπωση ως προς το περιεχόμενο και την έκταση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας» σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «σε κάθε περίπτωση, αυτό που επιβεβαιώνεται και με τις σημερινές αποφάσεις, είναι ότι η πολιτεία μερίμνησε δια της νομοθεσίας της ώστε να υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο προδιαγραφών για την αδειοδότηση και λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, το οποίο ελέγχεται σε κάθε περίπτωση εξίσου αυστηρά και από τη δικαιοσύνη, πάντα προς όφελος της εύρυθμης ακαδημαικής λειτουργίας».

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς και κάθε αρμόδιος φορέας, στο πλαίσιο των διακριτών αρμοδιοτήτων του, θα προβούν άμεσα σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας», τονίζεται στην ανακοίνωση. Τα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και των λοιπών αρμόδιων φορέων, αντιμετωπίζονται από αυτούς σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και την ανεξαρτησία τους.

Η ανακοίνωση καταλήγει επισημαίνοντας ότι «σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε φορέα, θα γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή».

 

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