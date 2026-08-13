Ιός Δυτικού Νείλου: 45 κρούσματα σε μία εβδομάδα - Οι «κόκκινες» περιοχές

Στα 110 τα κρούσματα από την αρχή του 2026 - Η Αττική στο επίκεντρο

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Πηγή: Φωτογραφία με χρήση ΑΙ

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Ανησυχία προκαλεί η συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα καταγράφηκαν ακόμη 45 κρούσματα, ενώ τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Αττική στο επίκεντρο της έξαρσης

Σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ, έως τις 12 Αυγούστου 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 110 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα, ενώ ο αριθμός των θανάτων ανέρχεται πλέον σε 9.

Όλα τα θύματα ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών, ενώ από τα 110 κρούσματα, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, γεγονός που αναδεικνύει τον αυξημένο κίνδυνο για τους ηλικιωμένους και άλλες ευάλωτες ομάδες.

Ιός Δυτικού Νείλου: Στο επίκεντρο η Αττική

Ιδιαίτερα έντονη είναι η κυκλοφορία του ιού στην Αττική, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα σε αρκετούς Δήμους.

Ιός Δυτικού Νείλου: 45 κρούσματα σε μία εβδομάδα - Οι «κόκκινες» περιοχές

Ιός Δυτικού Νείλου: Tα συμπτώματα και τι να προσέξουμε

Μεταξύ των περιοχών που εμφανίζουν τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα είναι:  

  • ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος με 13
  • ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας με 11
  • οι Δήμοι Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με 7 
  • ο Δήμος Αγίας Παρασκευής με 7 

Κρούσματα έχουν επίσης καταγραφεί, μεταξύ άλλων, σε:  

  • Παλλήνη
  • Γλυφάδα
  • Αχαρνές
  • Κρωπία
  • Λαυρεωτική
  • Μαραθώνα
  • Ραφήνα – Πικέρμι
  • Παιανία
  • Σαρωνικό
  • Μαρούσι
  • Βριλήσσια
  • Χαλάνδρι
  • Αθήνα
  • Ηλιούπολη
  • Άλιμο
  • Ελληνικό – Αργυρούπολη
  • Πειραιά

Συνολικά, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 39 Δήμους, σε 14 Περιφερειακές Ενότητες, ενώ υπάρχουν και πέντε περιστατικά υπό διερεύνηση.

Ιός Δυτικού Νείλου: Στους έξι οι θάνατοι στην Ελλάδα

Ιός Δυτικού Νείλου: Οι Δήμοι «υψηλού κινδύνου»

Ο ΕΟΔΥ έχει παράλληλα χαρακτηρίσει ως «υψηλού κινδύνου» περιοχές στις οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ανθρώπινα κρούσματα κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, ωστόσο συνυπάρχουν παράγοντες που ευνοούν την επικείμενη μετάδοση του ιού.

Στην Αττική, στην κατηγορία αυτή βρίσκονται οι Δήμοι: 

  • Κηφισιάς
  • Ηρακλείου
  • Φιλοθέης – Ψυχικού
  • Μεταμόρφωσης
  • Καλλιθέας
  • Νέας Σμύρνης
  • Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας
  • Δάφνης – Υμηττού

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ως υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται επίσης:

Ιός Δυτικού Νείλου: Οι 19 δήμοι της χώρας όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα

  • η Αμφίπολη Σερρών
  • η Ηρωική Πόλη Νάουσας Ημαθίας 
  • ο Δήμος Δέλτα στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης

Ιός Δυτικού Νείλου: «Αναμένονται και άλλα κρούσματα»

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η διάγνωση επιπλέον κρουσμάτων το επόμενο διάστημα θεωρείται αναμενόμενη, τόσο στις περιοχές όπου έχει ήδη εντοπιστεί ο ιός όσο και σε νέες περιοχές.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι περιοχές στις οποίες θα κυκλοφορήσει ο ιός ή θα καταγραφούν ανθρώπινα κρούσματα δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια, καθώς η επιδημιολογία του Δυτικού Νείλου επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες.

Για τον λόγο αυτό συνιστά τη λήψη ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου κυκλοφορίας τους.

Ψαλτοπούλου: «Θα έχουμε περισσότερους θανάτους φέτος»

Την ίδια ώρα, η επιδημιολόγος Θεοδώρα Ψαλτοπούλου έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία της φετινής επιδημιολογικής περιόδου.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της στον ΣΚΑΪ, ο ECDC δηλώνει ότι Ελλάδα και Ιταλία είναι οι πρώτες χώρες της ΕΕ σε κρούσματα του ιού, δείχνοντας την επιτακτική ανάγκη για πρόληψη.

«Θα έχουμε περισσότερους θανάτους φέτος», προειδοποίησε, επισημαίνοντας ότι ήδη έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι, ενώ μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου του 2025 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 6.

Η ίδια εξήγησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως οι επόμενοι μήνες θα έχουν υποχρεωτικά την ίδια ένταση, ωστόσο εκτίμησε ότι ο συνολικός αριθμός των θανάτων θα είναι αρκετά μεγαλύτερος.

Σύμφωνα με την Ψαλτοπούλου, η εξάπλωση του ιού είναι πολυπαραγοντική. Μεταξύ άλλων, οι ήπιοι χειμώνες και τα παρατεταμένα καλοκαίρια δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες για την εξάπλωση των κουνουπιών και, κατ’ επέκταση, του ιού.

Η επιδημιολόγος ανέφερε ακόμη ότι μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι ηλικίας 60 ετών και άνω, καθώς και άτομα με προβλήματα υγείας ή ανοσοκαταστολή.

Η εικόνα που καταγράφεται στην Ελλάδα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η επιτήρηση του ιού στην Ευρώπη βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο ECDC επισημαίνει ότι τα εβδομαδιαία δεδομένα βασίζονται στις αναφορές των εθνικών αρχών δημόσιας υγείας και επικαιροποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου μετάδοσης.

Η εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας τους επόμενους μήνες αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η δραστηριότητα του ιού συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες που ευνοούν την παρουσία και την κυκλοφορία των κουνουπιών.

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