Μια ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία της κόρης του δημοσίευσε ο Λευτέρης Πανταζής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στο στιγμιότυπο, βλέπουμε την Κόνι Μεταξά αρκετά διαφορετική αφού είναι σε μικρότερη ηλικία.
Ο αγαπημένος τραγουδιστής συνέδευσε τη φωτογραφία με τη λέξη «Κόρη μου…» και μια κόκκινη καρδιά, ενώ στη λεζάντα έγραψε συγκινημένος: «Η συνέχεια της ζωής μου».
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Όπως ήταν φυσικό, τα σχόλια κι οι ευχές από τους ακολούθους του έπεσαν βροχή. «Τα συγχαρητήριά μας για την Κόνι… απίστευτη τύπισσα και ντόμπρα» έγραψε μια follower, ενώ εκατοντάδες άλλοι ευχήθηκαν υγεία, τύχη και κάθε ευτυχία στη ζωή της.
Η Κόνι Μεταξά, γεννημένη ως Κωνσταντίνα Παγκοζίδη, είναι κόρη του Λευτέρη Πανταζή και της ηθοποιού Ζώζας Μεταξά. Μεγαλώνοντας σε ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον, αποφάσισε από νωρίς να ακολουθήσει τον δικό της δρόμο στον χώρο του θεάματος. Σε ηλικία δεκαοκτώ ετών μετακόμισε στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου σπούδασε υποκριτική και μουσικό θέατρο στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι.
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Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο ως ηθοποιός στη σειρά του Mega, Μοντέρνα Οικογένεια. Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε δυναμικά στη μουσική βιομηχανία κυκλοφορώντας ποπ τραγούδια και πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε μεγάλες μουσικές σκηνές και τηλεοπτικά σόου.
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Η δημοφιλία της εκτοξεύθηκε μέσα από τη συμμετοχή και τη νίκη της στο μουσικό σόου J2US στο OPEN, ενώ έχει εδραιωθεί κι ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στα ελληνικά social media, χάρη στο ιδιαίτερο χιούμορ και την αυθεντική της παρουσία.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.