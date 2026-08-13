Λευτέρης Πανταζής: Η δημόσια εξομολόγηση για την κόρη του, Κόνι Μεταξά

Η τρυφερή φωτογραφία που πόσταρε ο τραγουδιστής

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λευτέρης Πανταζής δημοσίευσε τρυφερή φωτογραφία της κόρης του, Κόνι Μεταξά, στο Instagram.
  • Η Κόνι Μεταξά είναι κόρη του Πανταζή και της ηθοποιού Ζώζας Μεταξά, γεννημένη ως Κωνσταντίνα Παγκοζίδη.
  • Μετακόμισε στο Μαϊάμι για σπουδές υποκριτικής και μουσικού θεάτρου.
  • Έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στη σειρά Μοντέρνα Οικογένεια και συμμετείχε στο J2US, κερδίζοντας δημοτικότητα.
  • Είναι γνωστή για την επιδραστική της παρουσία στα social media και το χιούμορ της.

Μια ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία της κόρης του δημοσίευσε ο Λευτέρης Πανταζής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στο στιγμιότυπο, βλέπουμε την Κόνι Μεταξά αρκετά διαφορετική αφού είναι σε μικρότερη ηλικία.

Φωτογραφία του ΛΕ-ΠΑ με την Κόνι Μεταξά από τα Φιλιατρά

Φωτογραφία του ΛΕ-ΠΑ με την Κόνι Μεταξά από τα Φιλιατρά /Φωτογραφία Instagram

Ο αγαπημένος τραγουδιστής συνέδευσε τη φωτογραφία με τη λέξη «Κόρη μου…» και μια κόκκινη καρδιά, ενώ στη λεζάντα έγραψε συγκινημένος: «Η συνέχεια της ζωής μου». 

Λευτέρης Πανταζής: Η τρυφερή ανάρτηση με την κόρη του Κόνι από τα Φιλιατρά

Όπως ήταν φυσικό, τα σχόλια κι οι ευχές από τους ακολούθους του έπεσαν βροχή. «Τα συγχαρητήριά μας για την Κόνι… απίστευτη τύπισσα και ντόμπρα» έγραψε μια follower, ενώ εκατοντάδες άλλοι ευχήθηκαν υγεία, τύχη και κάθε ευτυχία στη ζωή της.

Η ανάρτηση του Λευτέρη Πανταζή

Η Κόνι Μεταξά, γεννημένη ως Κωνσταντίνα Παγκοζίδη, είναι κόρη του Λευτέρη Πανταζή και της ηθοποιού Ζώζας Μεταξά. Μεγαλώνοντας σε ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον, αποφάσισε από νωρίς να ακολουθήσει τον δικό της δρόμο στον χώρο του θεάματος. Σε ηλικία δεκαοκτώ ετών μετακόμισε στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου σπούδασε υποκριτική και μουσικό θέατρο στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι. 

Λευτέρης Πανταζής: Η φωτογραφία με τη Ζώζα Μεταξά και την Κόνι μικρούλα

Ο Λευτέρης Πανταζής ανάμεσα στην κόρη του Κόνι και την πρώην σύντροφό του και μητέρα της κόρης του, Ζώζα Μεταξά

Ο Λευτέρης Πανταζής ανάμεσα στην κόρη του Κόνι και την πρώην σύντροφό του και μητέρα της κόρης του, Ζώζα Μεταξά /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο ως ηθοποιός στη σειρά του Mega, Μοντέρνα Οικογένεια. Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε δυναμικά στη μουσική βιομηχανία κυκλοφορώντας ποπ τραγούδια και πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε μεγάλες μουσικές σκηνές και τηλεοπτικά σόου. 

Κόνι Μεταξά: Σε ποιους και γιατί ζήτησε να κάνουμε... cancel;

Η δημοφιλία της εκτοξεύθηκε μέσα από τη συμμετοχή και τη νίκη της στο μουσικό σόου J2US στο OPEN, ενώ έχει εδραιωθεί κι ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στα ελληνικά social media, χάρη στο ιδιαίτερο χιούμορ και την αυθεντική της παρουσία.

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