Λευτέρης Πανταζής: Η φωτογραφία με τη Ζώζα Μεταξά και την Κόνι μικρούλα

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STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Λευτέρης Πανταζής
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λευτέρης Πανταζής μοιράστηκε μια vintage φωτογραφία από τη δεκαετία του '90 στο Instagram.
  • Στη φωτογραφία, κρατάει την κόρη του Κόνι Μεταξά μωρό, με τη Ζώζα Μεταξά δίπλα τους.
  • Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη λέξη "Οικογένεια".
  • Ο Πανταζής και η Μεταξά υπήρξαν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της σόουμπιζ.
  • Η Κόνι Μεταξά ακολουθεί καλλιτεχνικά βήματα ως τραγουδίστρια και ηθοποιός.

Ένα πολύ τρυφερό throwback από το προσωπικό του φωτογραφικό αρχείο μοιράστηκε ο Λευτέρης Πανταζής με τους followers του, ξυπνώντας αναμνήσεις από άλλες εποχές.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια vintage οικογενειακή φωτογραφία από τη δεκαετία του '90. Στο στιγμιότυπο, ο ίδιος κρατάει προστατευτικά στην αγκαλιά του την κόρη του, Κόνι Μεταξά, η οποία ήταν ακόμα μωρό, ενώ δίπλα τους ποζάρει χαμογελαστή η μητέρα της, Ζώζα Μεταξά.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από μία και μοναδική, αλλά απόλυτα περιεκτική λέξη: «Οικογένεια».

Η ανάρτηση του Λευτέρη Παντάζη

Θυμίζουμε ότι ο Λευτέρης Πανταζής κι η Ζώζα Μεταξά υπήρξαν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και λαμπερά ζευγάρια της εγχώριας σόουμπιζ. Καρπός του έρωτά τους είναι η Κωνσταντίνα, η οποία αποφάσισε να ακολουθήσει τα καλλιτεχνικά βήματα των γονιών της και σήμερα δραστηριοποιείται με επιτυχία ως τραγουδίστρια, ηθοποιός και performer.

Λευτέρης Πανταζής: Η φωτογραφία με τη Ζώζα Μεταξά και την Κόνι μικρούλα

Αν κι οι δυο τους αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή πριν από πολλά χρόνια, η αγάπη, ο σεβασμός και η κοινή περηφάνια για την κόρη τους παραμένουν η ισχυρή γέφυρα που τους κρατά δεμένους μέχρι σήμερα.

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