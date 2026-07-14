Ένα πολύ τρυφερό throwback από το προσωπικό του φωτογραφικό αρχείο μοιράστηκε ο Λευτέρης Πανταζής με τους followers του, ξυπνώντας αναμνήσεις από άλλες εποχές.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια vintage οικογενειακή φωτογραφία από τη δεκαετία του '90. Στο στιγμιότυπο, ο ίδιος κρατάει προστατευτικά στην αγκαλιά του την κόρη του, Κόνι Μεταξά, η οποία ήταν ακόμα μωρό, ενώ δίπλα τους ποζάρει χαμογελαστή η μητέρα της, Ζώζα Μεταξά.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από μία και μοναδική, αλλά απόλυτα περιεκτική λέξη: «Οικογένεια».

Η ανάρτηση του Λευτέρη Παντάζη

Θυμίζουμε ότι ο Λευτέρης Πανταζής κι η Ζώζα Μεταξά υπήρξαν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και λαμπερά ζευγάρια της εγχώριας σόουμπιζ. Καρπός του έρωτά τους είναι η Κωνσταντίνα, η οποία αποφάσισε να ακολουθήσει τα καλλιτεχνικά βήματα των γονιών της και σήμερα δραστηριοποιείται με επιτυχία ως τραγουδίστρια, ηθοποιός και performer.

Αν κι οι δυο τους αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή πριν από πολλά χρόνια, η αγάπη, ο σεβασμός και η κοινή περηφάνια για την κόρη τους παραμένουν η ισχυρή γέφυρα που τους κρατά δεμένους μέχρι σήμερα.