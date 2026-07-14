Σε εξέλιξη είναι μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Αλιβέρι της Εύβοιας. Ήχησε το 112 στην περιοχή. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δασική περιοχή στον οικισμό Λάτα Αλιβερίου, με τις φλόγες να είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Η Πολιτική Προστασία έστειλε δύο μηνύματα μέσω του 112 στους κατοίκους. Το πρώτο καλούσε για ετοιμότητα, ενώ το δεύτερο ζητούσε σε όσους βρίσκονται στον Προφήτη Ηλία να απομακρυνθούν προς Αλιβέρι.

Φωτογραφίες από το σημείο όπου έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά / evima.gr

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.