Φωτιά στο Αλιβέρι: Κοντά στα σπίτια οι φλόγες - Μήνυμα 112 για εκκένωση

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

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Πρώτη Δημοσίευση: 14.07.26, 12:53
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αλιβέρι / Βίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στο Αλιβέρι Εύβοιας, κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
  • Η Πολιτική Προστασία έστειλε μηνύματα μέσω 112 για εκκένωση και ετοιμότητα.
  • Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στον οικισμό Λάτα Αλιβερίου.
  • Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ για την κατάσβεση.

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Αλιβέρι της Εύβοιας. Ήχησε το 112 στην περιοχή. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δασική περιοχή στον οικισμό Λάτα Αλιβερίου, με τις φλόγες να είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή. 

Η Πολιτική Προστασία έστειλε δύο μηνύματα μέσω του 112 στους κατοίκους. Το πρώτο καλούσε για ετοιμότητα, ενώ το δεύτερο ζητούσε σε όσους βρίσκονται στον Προφήτη Ηλία να απομακρυνθούν προς Αλιβέρι. 

 

 

Φωτιά στο Αλιβέρι Εύβοιας κοντά σε σπίτια

Φωτογραφίες από το σημείο όπου έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά / evima.gr

Φωτιά Αλιβέρι Εύβοιας

 

Συναγερμός στην πυροσβεστική από φωτιά στο Αλιβέρι

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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