Σε εξέλιξη είναι μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Αλιβέρι της Εύβοιας. Ήχησε το 112 στην περιοχή. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο.
Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δασική περιοχή στον οικισμό Λάτα Αλιβερίου, με τις φλόγες να είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
Η Πολιτική Προστασία έστειλε δύο μηνύματα μέσω του 112 στους κατοίκους. Το πρώτο καλούσε για ετοιμότητα, ενώ το δεύτερο ζητούσε σε όσους βρίσκονται στον Προφήτη Ηλία να απομακρυνθούν προς Αλιβέρι.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 14, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Προφήτης_Ηλίας #Αλιβερίου απομακρυνθείτε προς #Αλιβέρι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.