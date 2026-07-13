Γιώργος Λιάγκας: Στα σοκάκια της Μυκόνου με τον γιο του, Γιάννη

Απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στις Κυκλάδες

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Γιώργος Λιάγκας: Στα σοκάκια της Μυκόνου με τον γιο του, Γιάννη
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Το μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα στo instagram μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στη Μύκονο με τον γιο του, Γιάννη.
  • Πατέρας και γιος απαθανατίστηκαν σε βραδινή βόλτα στη Χώρα της Μυκόνου.
  • Ο Γιώργος δημοσίευσε βίντεο στο Instagram από τις βουτιές τους στη Ρήνεια, αναφέροντας 'Προπόνηση σε φυσική πισίνα'.
  • Ο 15χρονος Γιάννης παίζει πόλο στην ομάδα του Παναθηναϊκού.
  • Ο Γιώργος Λιάγκας ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ant1 μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής Το Πρωινό.

Με βουτιές στα κρυστάλλινα νερά της Μυκόνου και βόλτες στα γραφικά σοκάκια του νησιού συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Γιώργος Λιάγκας. Δεν είναι μόνος όμως. Απολαμβάνει το καλοκαίρι του μαζί με τον μεγαλύτερο γιο του, Γιάννη. 

Γιώργος Λιάγκας με τον γιο του, Γιάννη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Γιώργος Λιάγκας με τον γιο του, Γιάννη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε μπαμπά και γιο σε βραδινή βόλτα στη Χώρα. Στην παρέα τους ήταν κι ένας φίλος του παρουσιαστή. 

Γιώργος Λιάγκας με τον γιο του, Γιάννη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Γιώργος Λιάγκας με τον γιο του, Γιάννη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Τις προηγούμενες μέρες, ο Γιώργος Λιάγκας δημοσίευσε βίντεο στο instagram από τις βουτιές μπαμπά και γιου στη Ρήνεια που βρίσκεται δίπλα στη Μύκονο και τη Δήλο.

«Προπόνηση σε φυσική πισίνα», έγραψε στη λεζάντα, ενώ στο βίντεο φαίνονταν τα σμαραγδένια νερά και ο γιος του να πιάνει την μπάλα. Ο 15χρονος Γιάννης Λιάγκας παίζει πόλο στην ομάδα του Παναθηναϊκού. 

Γιώργος Λιάγκας με τον γιο του, Γιάννη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Γιώργος Λιάγκας με τον γιο του, Γιάννη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Στις 3 Ιουλίου, ήταν η τελευταία μέρα της εκπομπής Το Πρωινό. Λίγες μέρες αργότερα, ο Ant1 ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον παρουσιαστή. 

Ο παρουσιαστής ταξίδεψε πρώτα στην Κρήτη με τη Μαρία Αντωνά και στη συνέχεια με το φουσκωτό του στις Κυκλάδες. Στην Πάρο συνάντησε και τον Βασίλη Σπανούλη.

Η βουτιά μπαμπά και γιου από το φουσκωτό στα Ρήνεια/ instagram

Η βουτιά μπαμπά και γιου από το φουσκωτό στα Ρήνεια/ instagram
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