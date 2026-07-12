Μόλις πριν από λίγους μήνες ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου έγιναν για πρώτη φορά γονείς και δείχνουν να απολαμβάνουν στο έπακρο τις πρώτες στιγμές με την κορούλα τους.

Αυτές είναι οι πρώτες καλοκαιρινές διακοπές που θα περάσει μαζί η οικογένεια και οι δυο νέοι γονείς δείχνουν ιδιαίτερα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, αφού βιώνουν μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, δημιουργώντας τις πρώτες οικογενειακές αναμνήσεις.

Μάλιστα, η όμορφη γυμνάστρια, το πρωί της Κυριακής 12 Ιουλίου δημοσίευσε τρυφερές φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις, στις οποίες εκείνη και ο Κώστας Καραφώτης εμφανίζονται χαμογελαστοί, έχοντας στην αγκαλιά τους την κόρη τους.

Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Οι πρώτες μας διακοπές τριάδα 💕

…με παρέα με φίλους που γίνονται οικογένεια. Θάλασσα & Φως

Τι άλλο να ζητήσεις;!» #χορτάτη 🫠

Για τις διακοπές τους επέλεξαν ως προορισμό την Πελοπόννησο, η οποία συνδυάζει χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, αποτελώντας μια ιδανική επιλογή για μια οικογένεια με ένα μικρό παιδί.

Υπενθυμίζουμε ότι το ζευγάρι πανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το Μάιο του 2024, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 ήρθε στη ζωή η κόρη τους, ολοκληρώνοντας την ευτυχία τους.

Δείτε φωτογραφίες του Κώστα Καραφώτη και της Κάτια Μάνου από τις καλοκαιρινές τους διακοπές:

Φωτογραφίες: Instagram.com