Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου: Καλοκαιρινές διακοπές με την κόρη τους

Οι οικογενειακές στιγμές στην Πελοπόννησο με την 6 μηνών κόρη τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.07.26 , 15:18 Άννα Ζηρδέλη: «Μπορεί να φάω και τους τοίχους, είμαι τόσο κοιλιόδουλη!»
12.07.26 , 14:50 Όλγα Κεφαλογιάννη: Στη Σκιάθο για τα εγκαίνια εκδηλώσεων του Δήμου
12.07.26 , 14:31 Θάνατος 20χρονου από το Άργος: Αντιδράσεις και αλλαγή στο κατηγορητήριο
12.07.26 , 14:30 Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου: Καλοκαιρινές διακοπές με την κόρη τους
12.07.26 , 14:00 Ποιοι μπορούν να βγουν στην σύνταξη άμεσα
12.07.26 , 14:00 Γάμος χωρίς ερωτική έλξη: Τα red flags που σου λένε ότι έχει έρθει το τέλος
12.07.26 , 13:48 Mπέττυ Μαγγίρα - Νίκος Μουτσινάς: Ο ξέφρενος χορός σε πάρτι γενεθλίων!
12.07.26 , 13:39 Σέβη Βολουδάκη: Απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της
12.07.26 , 13:14 Θεοδωρίκα - Μουτζούρης: Ο παραμυθένιος γάμος με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα
12.07.26 , 13:08 Χαλκιδική: Νεκρός 36χρονος μετά από πτώση με jet ski στη Σιθωνία
12.07.26 , 12:21 Οι στρατιωτικές σχολές σύγχρονη επιλογή επαγγελματικής αποκατάστασης
12.07.26 , 12:07 Ντίνος Σιωμόπουλος: «Εσείς μας έχετε φέρει στην πρώτη θέση»
12.07.26 , 12:03 Nέα πανάκριβη μεταγραφή ο Γιαννακόπουλος
12.07.26 , 12:00 Γιατί τα μαλλιά σου δεν μακραίνουν όσο θα ήθελες;
12.07.26 , 11:55 Δήμητρα Αλεξανδράκη: Ταξίδεψε στις Μαλδίβες για τα γενέθλιά της
Nέα πανάκριβη μεταγραφή ο Γιαννακόπουλος
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα
Θεοδωρίκα - Μουτζούρης: Ο παραμυθένιος γάμος με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα
Θάνατος 20χρονου από το Άργος: Αντιδράσεις και αλλαγή στο κατηγορητήριο
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής
Όλγα Κεφαλογιάννη: Στη Σκιάθο για τα εγκαίνια εκδηλώσεων του Δήμου
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σύζυγός του, Μαρία, στο φινάλε της εκπομπής
Βαρθακούρης: «Δείχνει σαν top model κι εγώ σαν ελαιοχρωματιστής»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Στιγμιοτυπα από τις οικογενειακές καλοκαιρινές διακοπές του Κώστα Καραφώτη και της Κάτια Μάνου / Instagram.com

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου έγιναν γονείς πριν λίγους μήνες.
  • Απολαμβάνουν τις πρώτες καλοκαιρινές διακοπές με την κόρη τους στην Πελοπόννησο.
  • Η Κάτια Μάνου δημοσίευσε τρυφερές φωτογραφίες από τις διακοπές τους.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάιο του 2024 και η κόρη τους γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2026.
  • Η Πελοπόννησος επιλέχθηκε για την εύκολη πρόσβαση και τη χαλάρωση που προσφέρει.

Μόλις πριν από λίγους μήνες ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου έγιναν για πρώτη φορά γονείς και δείχνουν να απολαμβάνουν στο έπακρο τις πρώτες στιγμές με την κορούλα τους.

Κώστας Καραφώτης: Έγινε πατέρας! Γέννησε η σύζυγός του

 

 

Αυτές είναι οι πρώτες καλοκαιρινές διακοπές που θα περάσει μαζί η οικογένεια και οι δυο νέοι γονείς δείχνουν ιδιαίτερα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, αφού βιώνουν μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, δημιουργώντας τις πρώτες οικογενειακές αναμνήσεις.

Mπέττυ Μαγγίρα - Νίκος Μουτσινάς: Ο ξέφρενος χορός σε πάρτι γενεθλίων!

Μάλιστα, η όμορφη γυμνάστρια, το πρωί της Κυριακής 12 Ιουλίου δημοσίευσε τρυφερές φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις, στις οποίες εκείνη και ο Κώστας Καραφώτης εμφανίζονται χαμογελαστοί, έχοντας στην αγκαλιά τους την κόρη τους.

Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Οι πρώτες μας διακοπές τριάδα 💕
…με παρέα με φίλους που γίνονται οικογένεια. Θάλασσα & Φως
Τι άλλο να ζητήσεις;!» #χορτάτη 🫠

 

 

Για τις διακοπές τους επέλεξαν ως προορισμό την Πελοπόννησο, η οποία συνδυάζει χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, αποτελώντας μια ιδανική επιλογή για μια οικογένεια με ένα μικρό παιδί.

Υπενθυμίζουμε ότι το ζευγάρι πανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το Μάιο του 2024, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 ήρθε στη ζωή η κόρη τους, ολοκληρώνοντας την ευτυχία τους.

Δείτε φωτογραφίες του Κώστα Καραφώτη και της Κάτια Μάνου από τις καλοκαιρινές τους διακοπές:

Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου: Καλοκαιρινές διακοπές με την κόρη τους

Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου: Καλοκαιρινές διακοπές με την κόρη τους

Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου: Καλοκαιρινές διακοπές με την κόρη τους

Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου: Καλοκαιρινές διακοπές με την κόρη τους

Φωτογραφίες: Instagram.com
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ
 |
ΚΑΤΙΑ ΜΑΝΟΥ
 |
ΚΟΡΗ
 |
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άννα Ζηρδέλη
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Ζηρδέλη: «Μπορεί να φάω και τους τοίχους, είμαι τόσο κοιλιόδουλη!»
Μουτσινάς - Μαγγίρα
Celebrities & Gossip Νεα
Mπέττυ Μαγγίρα - Νίκος Μουτσινάς: Ο ξέφρενος χορός σε πάρτι γενεθλίων!
Θεοδωρίκα - Μουτζούρης
Celebrities & Gossip Νεα
Θεοδωρίκα - Μουτζούρης: Ο παραμυθένιος γάμος με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα
Δήμητρα Αλεξανδράκη
Celebrities & Gossip Νεα
Δήμητρα Αλεξανδράκη: Ταξίδεψε στις Μαλδίβες για τα γενέθλιά της
Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Celebrities & Gossip Νεα
Βαλαβάνη - Μόργκαν: Γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους
Πεπίνο Ντι Κάπρι
Celebrities & Gossip Νεα
«Έφυγε» από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός τραγουδιστής Πεπίνο Ντι Κάπρι
Δεσποινα Βανδή - Βασίλης Μπισμπίκης
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Βανδή: Βραδινή έξοδο με τον Βασίλη Μπισπίκη στην Επίδαυρο
Ελισάβετ Μουτάφη
Celebrities & Gossip Νεα
Ελισάβετ Μουτάφη: «Και γυναίκες και άνδρες θεωρούν όμορφο το σύζυγό μου»
Νατάσα Παζαΐτη
Celebrities & Gossip Νεα
Νατάσα Παζαΐτη: Βόλτα στα σοκάκια της Μυκόνου με τον γιο της, Αλέξανδρο
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top