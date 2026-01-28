Κώστας Καραφώτης: Έγινε πατέρας! Γέννησε η σύζυγός του

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Κώστας Καραφώτης και η σύζυγός του Κάτια Μάνου, καθώς έγιναν για πρώτη φορά γονείς, αποκτώντας ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Το ζευγάρι βιώνει μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής του, με τον τραγουδιστή να μοιράζεται τη χαρμόσυνη είδηση μέσα από τα social media.

Το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου, ο Κώστας Καραφώτης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό μια φωτογραφία από το μαιευτήριο, στην οποία διακρίνονται ροζ μπαλόνια, αποκαλύπτοντας με διακριτικό και τρυφερό τρόπο τον ερχομό της κόρης του.

Τη φωτογραφία συνόδευσε με στίχους από τραγούδι του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ήρθες εσύ… κι η νύχτα γέμισε φως», φράση που αποτυπώνει τη συγκίνηση και τη χαρά του.

Λίγο πριν τον τοκετό, ο τραγουδιστής είχε μιλήσει ανοιχτά για τη νέα σελίδα που ετοιμαζόταν να ανοίξει στη ζωή του, σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Όπως είχε αποκαλύψει, τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του συμμετείχαν από κοινού σε όλες τις προετοιμασίες για τον ερχομό του μωρού.

«Πάντα με τη σύζυγό μου πηγαίνουμε μαζί σε όλα όσα έχουν να κάνουν με το μωρό που θα έρθει. Μας έχουν βοηθήσει πολύ οι φίλοι μας, η νονά του μωρού και οι οικογένειές μας», είχε δηλώσει.

Ιδιαίτερα συγκινημένος ήταν όταν μίλησε για τη στιγμή που έμαθε το φύλο του παιδιού τους. «Όταν έμαθα ότι είναι κορίτσι, ήταν από τις πιο ωραίες στιγμές. Η χαρά ήταν μεγαλύτερη από όταν έμαθα ότι είναι έγκυος. Ήθελα να είναι κορίτσι», είχε εξομολογηθεί, δείχνοντας από τότε τον ενθουσιασμό του για τον ρόλο του πατέρα.

Ο Κώστας Καραφώτης είχε αναφερθεί και στην επιθυμία του να βρίσκεται παρών στον τοκετό, τονίζοντας ωστόσο ότι σε περίπτωση επιπλοκής θα άφηνε απόλυτη προτεραιότητα στους γιατρούς. «Έχω πει ότι θα είμαι μέσα στον τοκετό… Δεν θα είμαι μέσα αν προκύψει κάτι σε επιπλοκή», είχε σημειώσει με ειλικρίνεια.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Μάιο του 2024, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ρηγίλλη, σε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική τελετή.

Μετά τον γάμο τους, ο τραγουδιστής είχε γράψει στα social media: «Ο σταθμός αυτός του ταξιδιού μας ήταν γεμάτος… γεμάτος από τους λίγους αλλά πολύτιμους ανθρώπους μας».

Πλέον, με τον ερχομό της κόρης τους, το ταξίδι αυτό αποκτά νέο νόημα, γεμάτο αγάπη, ευθύνη και αμέτρητες στιγμές ευτυχίας.