Τραμπ για Μέση Ανατολή: «Καμία διαπραγμάτευση με το Ιράν»

Αρνητικός σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική κυβέρνηση απέρριψε προσπάθειες συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή να ξεκινήσουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις, δήλωσαν τρεις πηγές.

Το Ιράν, από την πλευρά του, απέρριψε την πιθανότητα οποιασδήποτε εκεχειρίας, μέχρι να τερματιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δήλωσαν στο Reuters δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές, προσθέτοντας ότι αρκετές χώρες επιχειρούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι Αμερικανοί έπληξαν 90 στόχους κομβικής σημασίας στο νησί Χαργκ, την «καρδιά» της ιρανικής πετρελαϊκής οικονομίας.

Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση, ανακοινώνοντας ότι θα χτυπήσει υποδομές στα Hνωμένα Αραβικά Εμιράτα και κάλεσε κατοίκους να εκκενώσουν αμέσως περιοχές γύρω από λιμάνια σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι.



«Πριν από λίγο, υπό την καθοδήγησή μου, πραγματοποιήθηκε μια από τις πιο ισχυρές βομβαρδιστικές επιδρομές στην ιστορία της Μέσης Ανατολής και εξαφάνισε ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο στο Ιράν, το στολίδι του στέμματος του Ιράν, το νησί Kharg. Τα όπλα μας είναι τα πιο ισχυρά και εξελιγμένα που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος, αλλά για λόγους ευπρέπειας επέλεξα να μην καταστρέψω τις πετρελαϊκές υποδομές στο νησί», διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ απέρριψε τις προσπάθειες για την έναρξη συνομιλιών και επικεντρώνεται στη συνέχιση του πολέμου για την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Δεν ενδιαφέρεται για αυτό αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουμε την αποστολή ακάθεκτα. Ίσως, συμβεί μια μέρα, αλλά όχι τώρα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του πολέμου, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι η ηγεσία και ο στρατός του Ιράν είχαν πληγεί τόσο πολύ από τις αμερικανοισραηλινές επιθέσεις που θέλουν να μιλήσουν, αλλά πλέον είναι «πολύ αργά!».

Τραμπ: «Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία προκειμένου να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να αναφέρει ποιες χώρες θα το κάνουν.

«Πολλές χώρες, ιδίως εκείνες που επηρεάζονται από τις προσπάθειες του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνδυασμό με τις ΗΠΑ, προκειμένου να μείνουν τα Στενά ανοικτά και ασφαλή», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Έχουμε ήδη καταστρέψει 100% τις ιρανικές στρατιωτικές ικανότητες, όμως τους είναι εύκολο στείλουν ένα ή δύο drone, να ποντίσουν μία νάρκη ή να εκτοξεύσουν έναν πύραυλο μικρής εμβέλειας κάπου κατά μήκος ή μέσα σε αυτήν την πλωτή οδό», υπογράμμισε επίσης ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

«Ας ελπίσουμε πως η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι (…) θα στείλουν πλοία στην περιοχή προκειμένου τα Στενά του Oρμούζ να μην απειλούνται πλέον από μια χώρα πλήρως αποκεφαλισμένη», συμπλήρωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης πως «εν αναμονή», οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να βομβαρδίζουν τις ιρανικές ακτές και να στοχοθετούν το ναυτικό του Ιράν. «Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα ανοίξουμε σύντομα τα Στενά του Oρμούζ», τόνισε.

Προς το παρόν, ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει εάν οποιαδήποτε χώρα συμφώνησε να στείλει πλοία. Χθες, ο Τραμπ είπε πως το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα ξεκινήσει «πολύ σύντομα» να συνοδεύει πετρελαιοφόρα στο στρατηγικής σημασίας στενό του Oρμούζ.

