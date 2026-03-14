Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Τα συστήματα Merops και το Μπαχρέιν στον πόλεμο

Οι σημερινές εξελίξεις στο μέτωπο του Κόλπου μόνο πιο κοντά στην ειρήνη δε μας φέρνουν. Το Ιράν βρίσκεται στριμωγμένο πια από την ολομέτωπη επίθεση ΗΠΑ- Ισραήλ.

«Είναι σαν να γράφεται μία έκθεση. Σαν να έχουμε γράψει την εισαγωγή και σήμερα Σάββατο, απ' τα ξημερώματα δηλαδή, μπήκαμε στο κυρίως θέμα», σημείωσε ο διευθυντής σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων και ανέλυσε τις τέσσερις βασικές κινήσεις που το δείχνουν αυτό.

Τα συστήματα Merops, που είναι φθηνά συστήματα που καταρρίπτουν Shahed ή οποιοδήποτε drone, θα βρίσκονται τις επόμενες ώρες στην περιοχή. Τι σημαίνει αυτό και γιατί το κάνουν οι Αμερικανοί;

«Για να μην ξοδεύουν ένα καράβι λεφτά κάθε φορά που θέλουν να ρίξουν ένα drone αξίας 50.000 δολαρίων. Έχουνε το σύστημα Merops, είναι ένα φθηνό σύστημα anti-drone, άρα τελειώνει τις επόμενες ώρες- μέρες μια και καλή η κυριαρχία των Shahed στον αέρα», εξήγησε ο κ.Παπανικολάου

Το Μπαχρέιν μπήκε στον πόλεμο.

«Άλλο που δε θέλει ο βασιλικός στρατός του Μπαχρέιν να το παραδεχτεί. Χρησιμοποίησε επιτέλους τους πυραύλους που παρακάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάρει το 2015, απ' το '15 έβλεπε το Μπαχρέιν πού πάμε. Πήρε τέσσερα συστήματα HIMARS τα οποία και χρησιμοποίησε χθες, ξημερώματα. Να εξηγήσω ότι αυτό είναι σημαντικό διότι οι χώρες του Κόλπου σημαντικό διότι οι χώρες του Κόλπου έτρεμαν το Ιράν. Ε, σταματάνε να το τρέμουν, διότι δέχεται σφοδρά χτυπήματα», επισήμανε ο διευθυντής σύνταξης του Star

«Τρίτο και πολύ σημαντικό. Άκουσα τη Βαλεντίνα Καραγεωργίου πριν να λέει σωστά για το Χαργκ, ότι είναι το πετράδι του στέμματος. Γιατί πάνε οι πεζοναύτες εκεί; Γιατί πάνε 2,5 χιλιάδες πεζοναύτες με το USS Tripoli; Πάνε για να κάνουν την αποστολή τους. Όποιος έχει υπηρετήσει γνωρίζει ποια είναι η αποστολή των πεζοναυτών. Είναι η κατάληψη νήσου ή βραχονησίδας. Αυτό που σίγουρα πρέπει να πούμε είναι ότι θα είναι μία αποστολή που, αν γίνει πράξη, θα τερματίσει τον πόλεμο. Αν πάρουν το νησί Χαργκ οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά στραγγαλίζεται οικονομικά το Ιράν», τόνισε.

Στη συνέχεια, ο ίδιος αναφέρθηκε και στη σημαντικότητα του μηνύματος Τραμπ, που λέει: «Μπορώ να βομβαρδίσω τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, να σας κάνω ανάπηρους οικονομικά. Δεν το κάνω όμως και χτυπάω... ξέρεις τι απόσταση; Ένα χιλιόμετρο παραδίπλα».

Όπως εξήγησε ο κ.Παπανικολάου, πρόκειται για ένα νησί το οποίο σε έκταση είναι λίγο μικρότερο από τη Γαύδο. Αυτό το νησί όμως «είναι ο πυρήνας, είναι ο πνεύμονας της ιρανικής οικονομίας».

Το Ισραήλ ετοιμάζεται για ολομέτωπη εισβολή, επίθεση στον Λίβανο

«Δε θα μείνει ρουθούνι από τη Χεζμπολάχ, είναι αποφασισμένοι. Ήδη κάλεσαν εφεδρείες χθες το βράδυ. Είναι θέμα ημερών, η επόμενη εβδομάδα είναι πολύ δύσκολη, θέμα ημερών να γίνει πράξη η εισβολή στον Λίβανο. Και να έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος θα διαρκέσει παράλληλα και ίσως τελειώσει πολύ αργότερα απ' ό,τι η σύγκρουση στον Περσικό», επισήμανε.

Τέλος, σε ερώτηση της Κατερίνας Τσαμούρη γιατί οι Αμερικανοί ενώ τους είναι εύκολο να στοχεύσουν με ακρίβεια εκεί που θέλουν, χτύπησαν και σχολεία θηλέων, ο κ.Παπανικολάου απάντησε: «Δεν ξέρεις τι έχει το σχολείο μέσα. Δυστυχώς, στη Μέση Ανατολή είθισται ο άμαχος πληθυσμός να χρησιμοποιείται ως ασπίδα ενόπλων. Αυτό φαντάζομαι είναι το επιχείρημα των Αμερικανών. Το επιχείρημα είναι ότι το σχολείο ή κάποια δομή φιλοξενίας κτλ έχει όπλα. "Διαβάζει" το σύστημα όπλα. Και γι' αυτό συμβαίνει το μακελειό που συμβαίνει».