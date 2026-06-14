Η κατάκτηση του πρωταθλήματος αποτέλεσε την αφορμή για ένα ξέφρενο γλέντι για τον Ολυμπιακό που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με παίκτες, προπονητικό επιτελείο και διοίκηση της ομάδας να γιορτάζουν την επιτυχημένη σεζόν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλου. Λίγες ώρες μετά την απονομή του τίτλου, οι Ερυθρόλευκοι άφησαν πίσω την ένταση των αγωνιστικών υποχρεώσεων και έδωσαν το σύνθημα για διασκέδαση.

Η Κατερίνα Λιόλιου με τα δύο τρόπαια του Ολυμπιακού / NDP PHOTO (Νίκος Δρούκας)

Το κλίμα ήταν πανηγυρικό από την πρώτη στιγμή. Τα δύο μεγάλα τρόπαια της σεζόν, της Basket League και της EuroLeague, βρέθηκαν σε περίοπτη θέση, προσελκύοντας τα βλέμματα. Παίκτες και φίλαθλοι έγιναν μία παρέα, με το κέντρο να μετατρέπεται σε μια άτυπη ερυθρόλευκη εξέδρα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τους αδερφούς Αγγελόπουλους / NDP PHOTO (Νίκος Δρούκας)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας / NDP PHOTO (Νίκος Δρούκας)

Η Κατερίνα Λιόλιου ανέλαβε το μουσικό μέρος της βραδιάς, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κέφι. Η ατμόσφαιρα απογειώθηκε όταν ακούστηκε το τραγούδι «Νοικιάστηκε», το οποίο τους τελευταίους μήνες έχει συνδεθεί έντονα με τους φίλους του Ολυμπιακού. Οι παρευρισκόμενοι τραγουδούσαν δυνατά τους στίχους, ενώ η πίστα γέμισε λουλούδια και επευφημίες, δημιουργώντας εικόνες γιορτής που θύμιζαν κατάκτηση τίτλου και όχι απλώς μια βραδινή έξοδο.

Σάσα Βεζένκοφ / NDP PHOTO (Νίκος Δρούκας)

Ένα από τα πρόσωπα που έκλεψαν την παράσταση ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο ηγέτης των «ερυθρολεύκων» συμμετείχε ενεργά στους πανηγυρισμούς, πήρε το μικρόφωνο, τραγούδησε συνθήματα μαζί με τον κόσμο και ξεσήκωσε τους συμπαίκτες του, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να χορεύουν και να διασκεδάζουν.

Ξεφάντωσε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού / NDP PHOTO (Νίκος Δρούκας)

Μιλουτίνοφ, Παπανικολάου, Λαρεντζάκης και Βεζένκοφ στην πίστα / NDP PHOTO (Νίκος Δρούκας)

Ξεχωριστή ήταν και η εμπειρία του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος γνώρισε για πρώτη φορά από κοντά τη χαρακτηριστική ελληνική νυχτερινή διασκέδαση. Ο Γάλλος σταρ είχε προϊδεάσει τους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα ζούσε την πρώτη του βραδιά στα μπουζούκια και τελικά βρέθηκε στο επίκεντρο του λουλουδοπόλεμου, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή των πανηγυρισμών.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού στα μπουζούκια / NDP PHOTO (Νίκος Δρούκας)

Με τα τρόπαια δίπλα τους και το κλίμα ενότητας να κυριαρχεί, οι πρωταθλητές γιόρτασαν τις επιτυχίες τους σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη τόσο στους ίδιους όσο και στους φίλους της ομάδας.

Εστρέλα Νούρι και Τόμας Γουόκαπ / NDP PHOTO (Νίκος Δρούκας)

Γιώτα Γεωργοπούλου και Γιαννούλης Λαρεντζάκης / NDP PHOTO (Νίκος Δρούκας)

Μπέριλ και Σακίλ ΜακΚίσικ / NDP PHOTO (Νίκος Δρούκας)

Μουσταφά Φαλ / NDP PHOTO (Νίκος Δρούκας)

Τάισον Γουόρντ / NDP PHOTO (Νίκος Δρούκας)

Νικολά Μιλουτίνοφ και σύντροφος / NDP PHOTO (Νίκος Δρούκας)