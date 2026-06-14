Η κατάκτηση του πρωταθλήματος αποτέλεσε την αφορμή για ένα ξέφρενο γλέντι για τον Ολυμπιακό που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με παίκτες, προπονητικό επιτελείο και διοίκηση της ομάδας να γιορτάζουν την επιτυχημένη σεζόν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλου. Λίγες ώρες μετά την απονομή του τίτλου, οι Ερυθρόλευκοι άφησαν πίσω την ένταση των αγωνιστικών υποχρεώσεων και έδωσαν το σύνθημα για διασκέδαση.
Το κλίμα ήταν πανηγυρικό από την πρώτη στιγμή. Τα δύο μεγάλα τρόπαια της σεζόν, της Basket League και της EuroLeague, βρέθηκαν σε περίοπτη θέση, προσελκύοντας τα βλέμματα. Παίκτες και φίλαθλοι έγιναν μία παρέα, με το κέντρο να μετατρέπεται σε μια άτυπη ερυθρόλευκη εξέδρα.
Η Κατερίνα Λιόλιου ανέλαβε το μουσικό μέρος της βραδιάς, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κέφι. Η ατμόσφαιρα απογειώθηκε όταν ακούστηκε το τραγούδι «Νοικιάστηκε», το οποίο τους τελευταίους μήνες έχει συνδεθεί έντονα με τους φίλους του Ολυμπιακού. Οι παρευρισκόμενοι τραγουδούσαν δυνατά τους στίχους, ενώ η πίστα γέμισε λουλούδια και επευφημίες, δημιουργώντας εικόνες γιορτής που θύμιζαν κατάκτηση τίτλου και όχι απλώς μια βραδινή έξοδο.
Ένα από τα πρόσωπα που έκλεψαν την παράσταση ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο ηγέτης των «ερυθρολεύκων» συμμετείχε ενεργά στους πανηγυρισμούς, πήρε το μικρόφωνο, τραγούδησε συνθήματα μαζί με τον κόσμο και ξεσήκωσε τους συμπαίκτες του, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να χορεύουν και να διασκεδάζουν.
Ξεχωριστή ήταν και η εμπειρία του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος γνώρισε για πρώτη φορά από κοντά τη χαρακτηριστική ελληνική νυχτερινή διασκέδαση. Ο Γάλλος σταρ είχε προϊδεάσει τους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα ζούσε την πρώτη του βραδιά στα μπουζούκια και τελικά βρέθηκε στο επίκεντρο του λουλουδοπόλεμου, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή των πανηγυρισμών.
Με τα τρόπαια δίπλα τους και το κλίμα ενότητας να κυριαρχεί, οι πρωταθλητές γιόρτασαν τις επιτυχίες τους σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη τόσο στους ίδιους όσο και στους φίλους της ομάδας.
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