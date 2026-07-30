Δύσκολες παραμένουν οι συνθήκες για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, καθώς οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών. Οι θυελλώδεις βοριάδες αναμένεται να επιμείνουν τις επόμενες ημέρες, με τις ριπές σε αρκετές περιοχές να ξεπερνούν τα 90 χιλιόμετρα την ώρα.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας καταγράφηκαν ιδιαίτερα ισχυρές ριπές ανέμου στην Αττική, την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Στα Παξιμάδια Καρύστου και στη Μαρίνα Ρεθύμνου οι άνεμοι έφτασαν ακόμη και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στη Λέσβο καταγράφηκαν ριπές έως 113 χιλιόμετρα την ώρα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Γιατί είναι τόσο ισχυρά τα μελτέμια

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου, η ένταση των ανέμων οφείλεται στη διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων. Οι πολύ υψηλές πιέσεις που επικρατούν στα Βαλκάνια σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες πιέσεις στη νοτιοανατολική Μεσόγειο δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι άνεμοι να κινούνται με μεγάλη ένταση προς το Αιγαίο.

Το αποτέλεσμα είναι η επικράτηση ισχυρών μελτεμιών, τα οποία αναμένεται να διατηρηθούν και τις επόμενες ημέρες.

Καιρός: Ενισχύονται εκ νέου οι άνεμοι την Παρασκευή

Οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί έως και το απόγευμα του Σαββάτου, χωρίς να παρουσιάσουν σημαντική εξασθένηση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μάλιστα, αναμένεται νέα ενίσχυσή τους αύριο, με τους ανέμους να φτάνουν τοπικά τα 7 και 8 μποφόρ, τόσο στο Αιγαίο όσο και σε ηπειρωτικές περιοχές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι ισχυρές ριπές, οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν και αύριο τα 90 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στην Κρήτη ενδέχεται να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι συνθήκες αυτές καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να προκαλέσουν ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών και να δυσχεράνουν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης.

Σε πολύ υψηλό επίπεδο ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας, σε πολύ υψηλό κίνδυνο βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται η Αττική, η Εύβοια, μεγάλο μέρος της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, οι Κυκλάδες, η Σκύρος, περιοχές του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τμήματα του Έβρου, καθώς και η Κρήτη.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η αυριανή ημέρα αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη, με τους ισχυρούς ανέμους να αποτελούν τον μεγαλύτερο εχθρό στη μάχη με τις φλόγες.