Καίγεται το φοινικοδάσος της Πρέβελης στην Κρήτη

Απεγκλωβίστηκαν πολίτες από την παραλία - 71χρονος με εγκαύματα

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (30/7/2026)

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Δύσκολες ώρες εξακολουθεί να περνά το νότιο Ρέθυμνο, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά παραμένει εκτός ελέγχου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τους εθελοντές και τους κατοίκους να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Δυστυχώς, η φωτιά έχει φτάσει στο φοινικόδασος της Πρέβελης. Οι ισχυροί άνεμοι, οι διαρκείς αναζωπυρώσεις και τα ενεργά μέτωπα που μετακινούνται συνεχώς δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης.

Η φωτιά έφτασε στην Πρέβελη

Νέα ανησυχία προκαλεί η επέκταση της πυρκαγιάς προς την περιοχή της Πρέβελης. Οι φλόγες έφτασαν στην περιοχή το απόγευμα της Πέμπτης, οδηγώντας σε νέα κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών και ενισχύοντας την αγωνία για την εξέλιξη του πύρινου μετώπου.

Ρέθυμνο: Νέα φωτιά στον Ασώματο - Εκκενώνονται οικισμοί

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Ρεθύμνου, Γιώργο Τσαπάκο και το Cretalive, η πυρκαγιά εξακολουθεί να ασκεί μεγάλη πίεση στις δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τον περιορισμό του μετώπου.

«Η φωτιά συνεχίζει να μας πιέζει, οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες και οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει», σημείωσε. Παράλληλα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να διατηρηθούν και τις επόμενες ώρες.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την παραλία της Πρέβελης

Μεγάλη επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών από την παραλία της Πρέβελης, καθώς η πυρκαγιά που μαίνεται στο νότιο Ρέθυμνο πλησίασε επικίνδυνα την περιοχή. Οι Αρχές επιχειρούν να απομακρύνουν τους εγκλωβισμένους, ενώ το Λιμενικό και οι υπόλοιπες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή.

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η παρουσία του ΕΚΑΒ στην περιοχή, με δύο ασθενοφόρα να παραμένουν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών. Μέχρι στιγμής, ένας 71χρονος άνδρας χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, καθώς υπέστη ελαφρά εγκαύματα. Οι διασώστες του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες πριν από τη διακομιδή του.

Ρέθυμνο: «Οι ριπές έφταναν τα 160 χλμ/ώρα» - Συγκλονιστική μαρτυρία ψαρά

Παράλληλα, σε λειτουργία έχει τεθεί Σταθμός Πρώτων Βοηθειών του Περιφερειακού Τμήματος Ρεθύμνου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασώματου.

Ο σταθμός διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την άμεση παροχή υγειονομικής φροντίδας σε κατοίκους, επισκέπτες και πυροσβέστες που επιχειρούν στα μέτωπα.

 

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