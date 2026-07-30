Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει με μαγιό- Tα ligth γεύματα στις διακοπές της

Η παρουσιάστρια δεν χορταίνει το καλοκαίρι

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Τις διακοπές της στα νησιά συνεχίζει η Δούκισσα Νομικού, και όπως γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα φωτογραφίας που δημοσίευσε “Δεν χορταίνει το καλοκαίρι”.

Δούκισσα Νομικού: Επέστρεψε στο νησί της καρδιάς της με την οικογένειά της

Η Δούκισσα,  η οποία συχνά επιλέγει τη Μύκονο για να περάσει εκεί λίγες στιγμές χαλάρωσης καθώς εκεί έχει εξοχική κατοικία ο σύζυγός της Δημήτρης Θεοδωρίδης, πόζαρε με τρία διαφορετικά μαγιό: ένα γαλάζιο μπικίνι, ένα σκούρο μπλε και ένα πολύχρωμο. 

Δούκισσα Νομικού: Ο ξέφρενος χορός στην άκρη της πισίνας

Η Δούκισσα, που είναι και μητέρα δύο παιδιών, της 6χρονης Αναστασίας και του 8χρονου Σάββα, προσέχει πολύ τη διατροφή της. Τρώει μόνο μαγειρεμένο φαγητό με ελάχιστο λάδι, φρούτα, λαχανικά ενώ κάνει και εντατικά γυμναστική.

 

 

Η ίδια, όπως έχει πει σε συνεντεύξεις της, δεν τρώει σχεδόν ποτέ μετά τις οκτώ το βράδυ. Για πρωϊνό συχνά επιλέγει pancakes χωρίς ζάχαρη με φρούτα ή ομελέτα με πράσινη σαλάτα και λίγο αβοκάντο.

Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει με μαγιό- Tα ligth γεύματα στις διακοπές της

Το μεσημεριανό της περιλαμβάνει συνήθως κοτόπουλο ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες παίρνει σνακς στην παραλία. Η Δούκισσα επιλέγει χειροποίητα κουλουράκια με ξηρούς καρπούς και μέλι ενώ καταναλώνει και πολλά φρούτα.


 

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