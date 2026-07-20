Ζει το απόλυτο ελληνικό καλοκαίρι και δεν το κρύβει!

Η Δούκισσα Νομικού διανύει μια από τις πιο γεμάτες και όμορφες περιόδους της χρονιάς, μοιράζοντας τον χρόνο της ανάμεσα σε μεγάλα επαγγελματικά projects και στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με την οικογένειά της.

Η λαμπερή παρουσιάστρια και επιχειρηματίας, που φέτος έκανε focus σε εντυπωσιακές διεθνείς συνεργασίες (όπως το πρόσφατο μεγάλο λανσάρισμα για κορυφαία εταιρεία σαμπουάν), αποφάσισε με τους πρώτους καυσώνες να αφήσει πίσω της την πρωτεύουσα και να «ψηφίσει» ελληνικά νησιά.

Θέλοντας να μοιραστεί το summer mood της με τους χιλιάδες followers της, η Σταρ Ελλάς 2007 ανέβασε ένα άκρως καλοκαιρινό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram που «έριξε» την πλατφόρμα.

Στο κλιπ, η εντυπωσιακή σύζυγος του Δημήτρη Θεοδωρίδη εμφανίζεται πιο ανάλαφρη και ανανεωμένη από ποτέ. Φορώντας ένα κίτρινο παρεό και ολόσωμο μαγιό, χορεύει ξυπόλητη στην άκρη μιας πισίνας, με το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας να απλώνεται στο φόντο.

«Όταν είμαι εκτός της πόλης», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Αυτό το post ήρθε μόλις δύο 24ωρα μετά από μια σειρά φωτογραφιών της από το «νησί των ανέμων», όπου απόλαυσε τις βουτιές της στα καταγάλανα νερά. Όπως ήταν επόμενο, τα likes και τα αποθεωτικά σχόλια από θαυμαστές αλλά και διάσημους φίλους της «έπεσαν βροχή», με όλους να σχολιάζουν τη θετική της ενέργεια.

Δούκισσα Νομικού: Στιγμές χαλάρωσης στην πισίνα

Μετά από ένα γεμάτο πρόγραμμα με rafting, ταξίδια στο εξωτερικό και λαμπερές φωτογραφίσεις σε περιοδικά, η Δούκισσα αποδεικνύει πως ξέρει καλά πώς να γεμίζει τις μπαταρίες της, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα της Ελλάδας!