Αλεξανδρούπολη: Στο Νοσοκομείο 16χρονη Από Κατανάλωση Αλκοόλ

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένα 16χρονο κορίτσι από την Αλεξανδρούπολη μετά από κατανάλωση αλκόολ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη από τη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αλεξανδρούπολης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, προκειμένου να τις παρέχουν την απαραίτητη φροντίδα.

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση και ψάχνουν να βρούν από πού προμηθεύτηκε το αλκόολ.

Για το περιστατικό συνελήφθη η 48χρονη μητέρα της, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης.