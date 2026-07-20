Αλεξανδρούπολη: Στο νοσοκομείο 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Συνελήφθη η μητέρα της

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Πηγή: pameevro.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Αλεξανδρούπολη: Στο Νοσοκομείο 16χρονη Από Κατανάλωση Αλκοόλ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 16χρονη από Αλεξανδρούπολη νοσηλεύεται μετά από κατανάλωση αλκοόλ.
  • Η κοπέλα αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
  • Αρχές ερευνούν την προέλευση του αλκοόλ.
  • Συνελήφθη η 48χρονη μητέρα της για έκθεση, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.
  • Η προανάκριση διεξάγεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένα 16χρονο κορίτσι από την Αλεξανδρούπολη μετά από κατανάλωση αλκόολ.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη από τη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αλεξανδρούπολης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, προκειμένου να τις παρέχουν την απαραίτητη φροντίδα.

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση και ψάχνουν να βρούν από πού προμηθεύτηκε το αλκόολ.

Για το περιστατικό συνελήφθη η 48χρονη μητέρα της, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα. 

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης. 

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