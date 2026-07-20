Πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε στο Νεοχώρι Καρδίτσας, όπου ιερέας γρονθοκόπησε τον πρόεδρο του χωριού. Αιτία, οι ετοιμασίες για την καθιερωμένη γιορτή του προφήτη Ηλία.

Το περιστατικό σημειώθηκε ανήμερα της γιορτής του Προφήτη Ηλία στο Νοεχωρί Καρδίτσας, όπου γίνεται μια μεγάλη γιορτή στη εκκλησία του χωριού.

Ο πρόεδρος και οι χωριανοί το πρωί της Κυριακής ξεκίνησαν τις ετοιμασίες. Ενώ είχαν βάλει τραπέζια και καρέκλες, εμφανίστηκαν δύο γυναίκες και τους ενημέρωσαν ότι έχει προγραμματισμένο γάμο στην εκκλησία της ημερα της γιορτής και θα πρέπει να απομακρυνθούν καρέκλες, τραπέζια και ό,τι αλλο ειχαν τοποθετήσει στον χώρο οι κάτοικοι του Νεοχωρίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο πρόεδρος κάλεσε τον παπά του χωριού για να του ζητήσει τον λόγο και να λύσει το πρόβλημα κι εκεί ξεκίνησε ο καυγάς: έπεσαν γροθιές, βρισιές.

Ο παπάς, ο πρόεδρος του χωριού κι ένας ακόμη κάτοικος συνελήφθησαν για το περιστατικό, όμως αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα.

Μιλώντας στο Star ο πρόεδρος του χωριού είπε για το περιστατικό: «"Είμαι παπάς και εγώ κάνω κουμάντο εδώ και δε δίνω λογαριασμό σε κανέναν". Ήτανε ανάμεσα σε μένα και στον παπά μια στοίβα με καρέκλες πλαστικές. Χτυπάει με δύναμη το χέρι πάνω στις καρέκλες και μου λέει "Πάρτα όλα τώρα κι εσύ κι οι χωριανοί σου και τσακιστείτε και φύγετε από δω". Και του λέω τι λες ρε; Κι εκεί άρχισε ο διχασμός. Έστρωσα κι εγώ τις καρέκλες, έστρωσε κι αυτός και άρχισε να βαράει όποιον βλέπει μπροστά του. Και πάνω στη διαμάχη που πήγα να κρατήσω και κάποιος άλλος, έφαγα και μια μπουνιά στο κεφάλι και εκείνη την ώρα ξαφνικά ζαλίστηκα και ξάπλωσα κάτω».

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