Καρδίτσα: Γιορτή μετατράπηκε σε ρινγκ - Ιερέας γρονθοκόπησε πρόεδρο χωριού

«Έφαγα μπουνιά στο κεφάλι», λέει στο Star ο πρόεδρος

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο Νεοχώρι Καρδίτσας, ιερέας γρονθοκόπησε τον πρόεδρο του χωριού κατά τις ετοιμασίες για τη γιορτή του προφήτη Ηλία.
  • Η ένταση προήλθε από την εμφάνιση δύο γυναικών που ανακοίνωσαν προγραμματισμένο γάμο στην εκκλησία, απαιτώντας την απομάκρυνση τραπεζιών και καρεκλών.
  • Ο πρόεδρος κάλεσε τον ιερέα για εξηγήσεις, με αποτέλεσμα να προκληθεί καυγάς με γροθιές και βρισιές.
  • Ο ιερέας, ο πρόεδρος και ένας κάτοικος συνελήφθησαν αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι σύντομα.
  • Ο πρόεδρος δήλωσε ότι ο ιερέας επιχείρησε να επιβάλει την εξουσία του με βία.

Πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε στο Νεοχώρι Καρδίτσας, όπου ιερέας γρονθοκόπησε τον πρόεδρο του χωριού. Αιτία, οι ετοιμασίες για την καθιερωμένη γιορτή του προφήτη Ηλία. 

Το περιστατικό σημειώθηκε ανήμερα της γιορτής του Προφήτη Ηλία στο Νοεχωρί Καρδίτσας, όπου γίνεται μια μεγάλη γιορτή στη εκκλησία του χωριού.

Ο πρόεδρος και οι χωριανοί το πρωί της Κυριακής ξεκίνησαν τις ετοιμασίες. Ενώ είχαν βάλει τραπέζια και καρέκλες, εμφανίστηκαν δύο γυναίκες και τους ενημέρωσαν ότι έχει προγραμματισμένο γάμο στην εκκλησία της ημερα της γιορτής και θα πρέπει να απομακρυνθούν καρέκλες, τραπέζια και ό,τι αλλο ειχαν τοποθετήσει στον χώρο οι κάτοικοι του Νεοχωρίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο πρόεδρος κάλεσε τον παπά του χωριού για να του ζητήσει τον λόγο και να λύσει το πρόβλημα κι εκεί ξεκίνησε ο καυγάς: έπεσαν γροθιές, βρισιές.

Καρδίτσα: Γιορτή μετατράπηκε σε ρινγκ - Ιερέας γρονθοκόπησε πρόεδρο χωριού

Ο παπάς, ο πρόεδρος του χωριού κι ένας ακόμη κάτοικος συνελήφθησαν για το περιστατικό, όμως αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα.

Μιλώντας στο Star ο πρόεδρος του χωριού είπε για το περιστατικό: «"Είμαι παπάς και εγώ κάνω κουμάντο εδώ και δε δίνω λογαριασμό σε κανέναν". Ήτανε ανάμεσα σε μένα και στον παπά μια στοίβα με καρέκλες πλαστικές. Χτυπάει με δύναμη το χέρι πάνω στις καρέκλες και μου λέει "Πάρτα όλα τώρα κι εσύ κι οι χωριανοί σου και τσακιστείτε και φύγετε από δω". Και του λέω τι λες ρε; Κι εκεί άρχισε ο διχασμός. Έστρωσα κι εγώ τις καρέκλες, έστρωσε κι αυτός και άρχισε να βαράει όποιον βλέπει μπροστά του. Και πάνω στη διαμάχη που πήγα να κρατήσω και κάποιος άλλος, έφαγα και μια μπουνιά στο κεφάλι και εκείνη την ώρα ξαφνικά ζαλίστηκα και ξάπλωσα κάτω».

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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