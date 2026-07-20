Φωτιά στη λεωφόρο Σχιστού στο Πέραμα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 20/7 στη λεωφόρο Σχιστού στο Πέραμα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Ισχυρή δύναμη έσπευσε στο σημείο για να ξεκινήσει η επιχείρηση κατάσβεσης. 

Πιο συγκεκριμένα, στις φλόγες έχει τυλιχθεί χαμηλή βλάστηση στο πρανές της λεωφόρου Σχιστού στο Πέραμα Αττικής από τις 14:15 της Δευτέρας.

Επιχειρούν στο σημείο 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, καθώς και υδροφόρες του δήμου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια.

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