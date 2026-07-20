Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 20/7 στη λεωφόρο Σχιστού στο Πέραμα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Ισχυρή δύναμη έσπευσε στο σημείο για να ξεκινήσει η επιχείρηση κατάσβεσης.
Πιο συγκεκριμένα, στις φλόγες έχει τυλιχθεί χαμηλή βλάστηση στο πρανές της λεωφόρου Σχιστού στο Πέραμα Αττικής από τις 14:15 της Δευτέρας.
Επιχειρούν στο σημείο 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, καθώς και υδροφόρες του δήμου.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.