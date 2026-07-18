Μαρία Αντωνά: «5 ώρες στο τιμόνι χωρίς στάση»

Μια εξαντλητική ημέρα βίωσε πρόσφατα η Μαρία Αντωνά, γεγονός που θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στo Ιnstagram.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός ανέβασε δύο stories στον προσωπικό της λογαριασμό, μέσα από τα οποία περιέγραψε την πολύωρη ταλαιπωρία της με την οδήγηση.

Στο πρώτο της στιγμιότυπο, η Μαρία Αντωνά μάς έδειξε την κίνηση στον αυτοκινητόδρομο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «5 ώρες στο τιμόνι χωρίς στάση… σοκ».



Λίγες ώρες αργότερα, με ένα νέο story που έδειχνε το ρολόι να γράφει 5:46 το πρωί, η ίδια εξομολογήθηκε δημόσια: «Σήμερα μέτρησα τη μέρα όχι σε ώρες, αλλά σε χιλιόμετρα, κόπο και υπομονή. Οδήγησα ατελείωτες ώρες, δούλεψα μέχρι που ξημέρωσε, και τώρα η ώρα δείχνει 6 το πρωί. Για τους περισσότερους ξεκινά μια νέα μέρα· για μένα μόλις τελείωσε η προηγούμενη».