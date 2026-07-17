Καινούργιου: Φόρεσε το πιο αέρινο φόρεμα του καλοκαιριού στην Πάρο

Το καλοκαιρινό outfit της KatKen

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.07.26 , 22:03 Πανεπιστημίου: Tρόλεϊ έπεσε σε λεωφορείο - Τέσσερις τραυματίες
17.07.26 , 21:56 Ο Χρήστος Μάστορας γύρισε 12 χρόνια πίσω – Το βίντεο από το Ηρώδειο
17.07.26 , 21:48 Light - Άννα Θεοδωρίδη: Οικογενειακές στιγμές με τον γιο τους στις Κυκλάδες
17.07.26 , 21:40 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Summer throwback με τον Γιώργο Γεροντιδάκη
17.07.26 , 21:32 Κλήρωση Eurojackpot 17/7: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 50.000.000 ευρώ
17.07.26 , 21:28 Σερβιτόρος σέρβιρε πελάτες μέσα στη θάλασσα στην Πάρο!
17.07.26 , 21:06 Βάγια Νέστορα: Η αποκάλυψη Star για την ομπρέλα & το έντυπο με την «πινέζα»
17.07.26 , 20:45 Καινούργιου: Φόρεσε το πιο αέρινο φόρεμα του καλοκαιριού στην Πάρο
17.07.26 , 20:29 Aποκάλυψη: Πώς η ΕΛ.ΑΣ. συνέδεσε τους υπόπτους με τα επεισόδια της Marfin
17.07.26 , 20:27 Δανάη Παππά: «Κόλαση» οι πρόβες της - Ο ξέφρενος χορός της ηθοποιού
17.07.26 , 20:26 PEUGEOT 2008: Με νέο κινητήρα και χαμηλότερες τιμές
17.07.26 , 20:15 Marfin: Από αναξιοποίητα στοιχεία φτάνουν στον άνθρωπο που έριξε τη μολότοφ
17.07.26 , 19:10 Έξοδος καλοκαιριού: 100.000 ταξιδιώτες φεύγουν από τον Πειραιά
17.07.26 , 19:04 Μπρ. Φρίκερ: Πέθανε η «κυρία με τα περιστέρια» από το «Μόνος στο Σπίτι 2»
17.07.26 , 18:32 Φοιτητική στέγη: To ενοίκιο για στούντιο 35 τ.μ.
Κηδεία Μάρως Κοντού: Mε δάκρυα στα μάτια το «αντίο» στη σπουδαία ηθοποιό
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν
Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν 40αρια
Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς: Τι σημαίνει για χιλιάδες συνταξιούχους
Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό - Προειδοποίηση για τσουνάμι
Αρνιακός: «Το κανάλι που ήμουν, δεν έχει πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό»
Καινούργιου: Φόρεσε το πιο αέρινο φόρεμα του καλοκαιριού στην Πάρο
Μάρω Κοντού: Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε μία μέρα πριν πεθάνει
Κηδεία Μάρως Κοντού: «Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα»
Aποκάλυψη: Πώς η ΕΛ.ΑΣ. συνέδεσε τους υπόπτους με τα επεισόδια της Marfin
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου εντυπωσίασε με αέρινο maxi φόρεμα στην Πάρο.
  • Το φόρεμα είχε ρομαντικά floral μοτίβα σε κόκκινο και ροζ χρώμα.
  • Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με χαμηλό κότσο και διακριτικά μαύρα γυαλιά ηλίου.
  • Η απλότητα και το φυσικό glam μακιγιάζ αναδείκνυαν το φόρεμα.
  • Οι floral δημιουργίες και τα αέρινα υφάσματα είναι φέτος τάσεις στο στυλ της.

Η Κατερίνα Καινούργιου ξέρει πάντα πώς να τραβά τα βλέμματα με τις στιλιστικές της επιλογές και η τελευταία της εμφάνιση από την Πάρο δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Καινούργιου: Φόρεσε το πιο αέρινο φόρεμα του καλοκαιριού στην Πάρο

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στα social media, ποζάροντας στα κατάλευκα σοκάκια του νησιού με ένα αέρινο maxi φόρεμα που συνδύαζε κομψότητα και καλοκαιρινή ανεμελιά.

Κατερίνα Καινούργιου πιο ευτυχισμένη από ποτέ: «Δεν έχω νιώσει πιο πλήρης»

Καινούργιου: Φόρεσε το πιο αέρινο φόρεμα του καλοκαιριού στην Πάρο

Το outfit της κινήθηκε σε ρομαντικούς τόνους, με το λευκό ύφασμα να «ντύνεται» από floral μοτίβα σε αποχρώσεις του κόκκινου και του ροζ. Οι ασύμμετρες στρώσεις και τα ανάλαφρα βολάν δημιουργούσαν κίνηση σε κάθε βήμα, χαρίζοντας στο look μια boho chic αισθητική που ταιριάζει απόλυτα στις Κυκλάδες.

Κατερίνα Καινούργιου: Φωτογραφίζει τον Παναγιώτη Κουτσουμπή με την Ξένια

Καινούργιου: Φόρεσε το πιο αέρινο φόρεμα του καλοκαιριού στην Πάρο

Η KatKen ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με sleek χαμηλό κότσο και διακριτικά μαύρα γυαλιά ηλίου, αφήνοντας το φόρεμα να πρωταγωνιστήσει. Χωρίς υπερβολικά αξεσουάρ και με φυσικό glam μακιγιάζ, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η απλότητα μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακή.

Καινούργιου: Φόρεσε το πιο αέρινο φόρεμα του καλοκαιριού στην Πάρο

Το λευκό σκηνικό της Πάρου, σε συνδυασμό με το ηλιοβασίλεμα και τις αέρινες γραμμές του φορέματος, δημιούργησαν ένα αποτέλεσμα που θύμιζε editorial καμπάνια καλοκαιρινής μόδας.

Καινούργιου: Φόρεσε το πιο αέρινο φόρεμα του καλοκαιριού στην Πάρο

Δεν είναι η πρώτη φορά που η KatKen επιλέγει looks εμπνευσμένα από το resort wear. Φέτος, οι floral δημιουργίες, τα αέρινα υφάσματα και οι χαλαρές σιλουέτες κυριαρχούν στις εμφανίσεις της, επιβεβαιώνοντας πως το effortless chic παραμένει η μεγαλύτερη τάση του καλοκαιριού.

Καινούργιου: Φόρεσε το πιο αέρινο φόρεμα του καλοκαιριού στην Πάρο

Καινούργιου: Φόρεσε το πιο αέρινο φόρεμα του καλοκαιριού στην Πάρο

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρήστος Μάστορας
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Χρήστος Μάστορας γύρισε 12 χρόνια πίσω – Το βίντεο από το Ηρώδειο
Light - Άννα Θεοδωρίδη
Celebrities & Gossip Νεα
Light - Άννα Θεοδωρίδη: Οικογενειακές στιγμές με τον γιο τους στις Κυκλάδες
Ντορεττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδακης
Celebrities & Gossip Νεα
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Summer throwback με τον Γιώργο Γεροντιδάκη
Δανάη Παππά
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Παππά: «Κόλαση» οι πρόβες της - Ο ξέφρενος χορός της ηθοποιού
Μπρέντα Φρίκερ
Celebrities & Gossip Νεα
Μπρ. Φρίκερ: Πέθανε η «κυρία με τα περιστέρια» από το «Μόνος στο Σπίτι 2»
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: House tour στο νέο της διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν
Αλεξάνδρα Νίκα
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκα: Full time mama! Η τρυφερή αγκαλιά με τον Βασίλη και τη μικρή Μιράντα
Σταματίνα Τσιμτσιλή
Celebrities & Gossip Νεα
Τσιμτσιλή: Ο γιος της ποζάρει με τη φανέλα του αγαπημένου του ποδοσφαιριστή
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top