Η Κατερίνα Καινούργιου ξέρει πάντα πώς να τραβά τα βλέμματα με τις στιλιστικές της επιλογές και η τελευταία της εμφάνιση από την Πάρο δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στα social media, ποζάροντας στα κατάλευκα σοκάκια του νησιού με ένα αέρινο maxi φόρεμα που συνδύαζε κομψότητα και καλοκαιρινή ανεμελιά.

Το outfit της κινήθηκε σε ρομαντικούς τόνους, με το λευκό ύφασμα να «ντύνεται» από floral μοτίβα σε αποχρώσεις του κόκκινου και του ροζ. Οι ασύμμετρες στρώσεις και τα ανάλαφρα βολάν δημιουργούσαν κίνηση σε κάθε βήμα, χαρίζοντας στο look μια boho chic αισθητική που ταιριάζει απόλυτα στις Κυκλάδες.

Η KatKen ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με sleek χαμηλό κότσο και διακριτικά μαύρα γυαλιά ηλίου, αφήνοντας το φόρεμα να πρωταγωνιστήσει. Χωρίς υπερβολικά αξεσουάρ και με φυσικό glam μακιγιάζ, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η απλότητα μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακή.

Το λευκό σκηνικό της Πάρου, σε συνδυασμό με το ηλιοβασίλεμα και τις αέρινες γραμμές του φορέματος, δημιούργησαν ένα αποτέλεσμα που θύμιζε editorial καμπάνια καλοκαιρινής μόδας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η KatKen επιλέγει looks εμπνευσμένα από το resort wear. Φέτος, οι floral δημιουργίες, τα αέρινα υφάσματα και οι χαλαρές σιλουέτες κυριαρχούν στις εμφανίσεις της, επιβεβαιώνοντας πως το effortless chic παραμένει η μεγαλύτερη τάση του καλοκαιριού.