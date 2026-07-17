Eξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της Marfin, καθώς τα στελέχη του ανθρωποκτονιών πλησιάζουν στον άνθρωπο που έριξε τη φονική μολότοφ. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Μαστραντωνάκη.

Όλο και πιο κοντά φτάνουν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών στο πρόσωπο που βρίσκεται στο «νούμερο 9», καθώς θεωρείται ο άνθρωπος που πέταξε τη βόμβα μολότοφ. Στα χέρια τους οι αστυνομικοί έχουν εκατοντάδες αναξιοποίητα στοιχεία, τα οποία, σιγά-σιγά, τους ξεκαθαρίζουν την εικόνα του δράστη, που χωρίς δισταγμό και ενώ γνώριζε ότι μέσα στην τράπεζα βρίσκονταν δεκάδες άνθρωποι, πέταξε τη φονική βόμβα μολότοφ.

Αμέσως μετά, οι αστυνομικοί θέλουν να συγκεντρώσουν ακόμη περισσότερα στοιχεία, ώστε να φτάσουν και στα ίχνη του πέμπτου μέλους της ομάδας. Πρόκειται, σύμφωνα με την έρευνα, για εκείνον που φέρεται να έριξε το εύφλεκτο υγρό, με αποτέλεσμα να λαμπαδιάσει η τράπεζα.

Δεν υπάρχει πλέον κανένας γρίφος που να μην μπορεί να λυθεί, καθώς τα ψηφιακά πειστήρια αποτελούν «σιωπηλούς μάρτυρες», οι οποίοι αργά ή γρήγορα θα μιλήσουν.