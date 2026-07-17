ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα αποκαλυπτικά στοιχεία της έκθεσης Τυχεροπούλου

Τα δύο ερωτήματα οι 23 περιπτώσεις παραγωγών που ερεύνησε

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Πηγή: Ρεπορτάζ Τασούλα Παπανικολάου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καθοριστική η έκθεση Τυχεροπούλου για τις διώξεις

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι καθοριστική για την ποινική δίωξη 22 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων 4 βουλευτών.
  • Η Τυχεροπούλου εξετάζει αν οι επιδοτήσεις προς αγρότες το 2021 χορηγήθηκαν νόμιμα και προσδιορίζει τη ζημιά.
  • Αναλύθηκαν 23 περιπτώσεις παραγωγών, με συγκεκριμένα ονόματα και ποσά επιδοτήσεων.
  • Η περίπτωση της βουλευτού Κατερίνας Παπακώστα δείχνει μείωση του ποσού από 120.000 ευρώ σε 7.753,21 ευρώ, μετατρέποντας το κακούργημα σε πλημμέλημα.
  • Η έκθεση αναδεικνύει σοβαρές ατασθαλίες στη χορήγηση επιδοτήσεων στον αγροτικό τομέα.

Ένα από τα στοιχεία που μέτρησαν για την συγκεκριμένη ποινική δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η έκθεση της ειδικής συμβούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Παρασκευής Τυχεροπούλου. Η δικαστική συντάκτρια του Star Τασούλα Παπανικολάου μετέδωσε αποκαλυπτικά στοιχεία, για το τι περιλαμβάνει αυτή η έκθεση και πώς άλλαξαν τα ποσά της ζημίας στα ευρωπαϊκά ταμεία. 

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Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, η κα  Τυχεροπούλου  κλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα για τους παραγωγούς αγρότες που ελέγχονταν το 2021 και περιλαμβάνονταν στη δικογραφία που κατέληξε στην ποινική δίωξη συνολικά 22 ατόμων, ανάμεσά τους και  4 ενεργεία βουλευτές.

Τα δύο ερωτήματα 

Το ερωτήματα ήταν: 

  • Αν χορηγήθηκαν νόμιμα ή όχι οι επιδοτήσεις  και 
  • Στις περιπτώσεις που οι επιδοτήσεις χορηγήθηκαν παράνομα να προσδιορίσει το ύψος της ζημιάς.

 

Οι 23 περιπτώσεις παραγωγών  - αγροτών που ερεύνησε  

Εξέτασε 23 περιπτώσεις ενώ στην έκθεση αναφέρονται ονόματα παραγωγών και όχι πολιτικών προσώπων.

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Για τον παραγωγό στα Τρίκαλα η έκθεση αναφέρει: «Για το έτος 2021 και για το καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης βοοειδών προκύπτουν 60 επιλέξιμα βοοειδή τα οποία και τελικά πληρώνεται. Το 2020 επιλέξιμα ήταν 70 βοοειδή και στον έλεγχο βρέθηκαν 58. 
Η έκθεση καταλήγει «επισφαλής θεωρείται και η συνδεδεμένη ενίσχυση του έτους 2021 η οποία ανέρχεται στα 7.753,21 ευρώ».

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Η περίπτωση αυτή αφορά στη βουλευτή της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα που αρχικά ελεγχόταν για ποσό άνω των 120.000 ευρώ και μετά την έκθεση Τυχεροπούλου, το ποσό έπεσε κατά πολύ, για αυτό και το κακούργημα μετατράπηκε σε πλημμέλημα.  

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