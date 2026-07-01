Καταδικαστική ήταν σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους 57 παραγωγούς από την Κρήτη, που εμφάνιζαν βοσκοτόπια στην Καστοριά και έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως μετέδωσε η δικαστική συντάκτρια του Star Τασούλα Παπανικολάου, οι ποινές ήταν από ένα χρόνο έως και τρία χρόνια φυλάκιση, από τις πιο μεγάλες ποινές που έχουμε δει σε αυτήν την υπόθεση.

Επιπλέον, στους 57 παραγωγούς επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές από 500 ευρώ έως 8.000 ευρώ, ενώ μόνο μία παραγωγός αθωώθηκε γιατί επέστρεψε τα χρήματα.

Με δεδομένο ότι οι κατηγορίες ήταν πλημμελήματα δόθηκε αναστολή στις ποινές μέχρι και το Εφετείο.

Υπάρχει και μία άλλη εξέλιξη καθώς διαβιβάζεται η δικογραφία στην Εισαγγελία για ποινικές ευθύνες σε τρεις γυναίκες υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ που έκαναν τους συγκεκριμένους ελέγχους.

Ακριβώς απέναντι, σε άλλη αίθουσα της Ευελπίδων, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια τεχνικών ελέγχων Αθανασία Ρέππα άκουγαν από τη θέση του κατηγορούμενου την εισαγγελική πρόταση που ήταν «καταπέλτης» και ζήτησε την ενοχή τους .Πιθανότατα αύριο να έχουμε απόφαση και σε αυτήν την υπόθεση.



