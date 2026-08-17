Καταγγελία επιβάτη: «Πανικός σε πτήση από Ηράκλειο προς Αθήνα»

Eλεγκτές εναέριας κυκλοφορίας: «Aπολύτως ασφαλής η διαδικασία του πιλότου»

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Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (17/8/'26)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ιάκωβος Μυλωνάς κατήγγειλε πανικό σε πτήση από Ηράκλειο προς Αθήνα λόγω απότομης επιτάχυνσης και ανύψωσης του αεροσκάφους κατά την προσγείωση.
  • Ο πιλότος ανακοίνωσε ότι υπήρχε άλλο αεροσκάφος στον ίδιο διάδρομο, απαιτώντας καθυστέρηση στην προσγείωση.
  • Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δήλωσαν ότι η διαδικασία του πιλότου ήταν ασφαλής και συνηθισμένη.
  • Ο Μυλωνάς διέγραψε την επίσημη απάντηση των ελεγκτών και απέκλεισε τον λογαριασμό τους.
  • Η ΕΕΕΚΕ προγραμματίζει νομικές ενέργειες για την προστασία της και την ορθή ενημέρωση του κοινού.

Σε μια καταγγελία προχώρησε ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Ιάκωβος Μυλωνάς, περιγράφοντας στιγμές αγωνίας που έζησε μαζί με άλλους επιβάτες σε πτήση της Sky Express από Ηράκλειο προς Αθήνα. Κάνει λόγο για «απότομη επιτάχυνση και ανύψωση του αεροσκάφους» την ώρα που βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης. Θέση παίρνουν, όμως, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, που κάνουν λόγο για απολύτως ασφαλή διαδικασία.

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Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του ο Γιώργος Σαραντάκος στο Star, o σκηνοθέτης Ιάκωβος Μυλωνάς προχώρησε σε καταγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει και με βίντεο, σύμφωνα με την οποία, ενώ το συγκεκριμένο αεροπλάνο βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο πιλότος ξαφνικά προχώρησε σε απότομη επιτάχυνση και ανύψωση του αεροσκάφους, το λεγόμενο go-around. Σύμφωνα με τον καλλιτέχνη, επικράτησε πανικός στην καμπίνα, κόσμος τρομοκρατημένος ούρλιαζε, ενώ σε λίγη ώρα ο πιλότος ανακοίνωσε από τα μεγάφωνα ότι στον ίδιο διάδρομο βρισκόταν άλλο αεροσκάφος, γεγονός που επέβαλε την καθυστέρηση της προσγείωσης.

Το βίντεο:

Eλεγκτές εναέριας κυκλοφορίας: «Aπολύτως ασφαλής η διαδικασία του πιλότου»

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πήραν θέση με σχόλιο στην ανάρτηση του καλλιτέχνη, τονίζοντας ότι η διαδικασία που ακολούθησε ο πιλότος είναι συνηθισμένη, καθημερινή και απολύτως φυσιολογική, καθώς η ασφάλεια προηγείται της προσγείωσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η ασφάλεια των πτήσεων είναι πολύ σοβαρό θέμα για να γίνεται αντικείμενο τρομολαγνείας και εντυπωσιασμού.

Αναλυτικά όσα ανέφεραν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας:

«Η ΕΕΕΚΕ τοποθετήθηκε δημόσια σε ανάρτηση σχετικά με πτήση με προορισμό το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, επισημαίνοντας ότι η επανακύκλωση (go around) αποτελεί απολύτως προβλεπόμενη και συνήθη διαδικασία ασφάλειας και ότι χαρακτηρισμοί περί «παραλίγο τραγωδίας», «παραλίγο σύγκρουσης» και «σωτηρίας από θαύμα» δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν από ένα βίντεο επιβάτη ή από προσωπικές εκτιμήσεις.

Αντί να υπάρξει διάλογος ή αποκατάσταση της πραγματικότητας, ο διαχειριστής της συγκεκριμένης ανάρτησης ονόματι Ιάκωβος Μυλωνάς διέγραψε την επίσημη απάντηση της ΕΕΕΚΕ, καθώς και τοποθετήσεις εκπροσώπων των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, και στη συνέχεια απέκλεισε τον λογαριασμό της Ένωσης, εμποδίζοντας οποιαδήποτε δυνατότητα επιστημονικά και επιχειρησιακά τεκμηριωμένης αντίκρουσης των όσων δημοσιεύθηκαν.

Η επιλογή να παραμένουν δημόσια αναρτημένοι εξαιρετικά σοβαροί και τρομολαγνικοί ισχυρισμοί περί επικείμενης αεροπορικής τραγωδίας, ενώ ταυτόχρονα διαγράφονται οι τεκμηριωμένες απαντήσεις των καθ’ ύλην αρμόδιων επαγγελματιών, δημιουργεί πλέον σοβαρά ερωτήματα ως προς τον σκοπό και τον τρόπο διάδοσης αυτών των πληροφοριών.

Η ελευθερία της έκφρασης και της δημόσιας κριτικής είναι αυτονόητη. Δεν μπορεί, όμως, να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για τη διασπορά ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών που προκαλούν αδικαιολόγητο φόβο στο επιβατικό κοινό, ιδίως όταν αποκλείεται συνειδητά από τη συζήτηση η τεκμηριωμένη θέση των επαγγελματιών του χώρου.

Για τον λόγο αυτό, η ΕΕΕΚΕ θα προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την προστασία της Ένωσης, των μελών της και της ορθής ενημέρωσης του κοινού.

Η ασφάλεια των πτήσεων είναι πολύ σοβαρό ζήτημα για να γίνεται αντικείμενο τρομολαγνίας, εντυπωσιασμού και παραπληροφόρησης».

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