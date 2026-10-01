Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε πολλούς συμπολίτες μας να βρουν το θάρρος και να μιλήσουν. Άνθρωποι που στα χέρια – υποτίθεται γιατρών – είδαν τη ζωή τους να καταστρέφεται. Τους πούλησαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Όπως σε μια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη που πήγε για βλεφαροπλαστική και έχασε μέρος της όρασής της.

«Πείστηκα να κάνω βλεφαροπλαστική, γιατί δεν είναι χειρουργική επέμβαση. Ο γιατρός συστήθηκε ως πλαστικός χειρουργός, αλλά ήταν ανειδίκευτος γιατρός», αποκάλυψε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και τη Ραλλιώ Λεπίδου.

Ο εφιάλτης ξεκίνησε το 2024, όταν η γυναίκα πείστηκε να βελτιώσει την εμφάνισή της και να κάνει βλεφαροπλαστική σε μία κλινική στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δέχτηκε αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα για δήθεν προσφορές αισθητικών παρεμβάσεων από την κλινική, που θα της χάριζαν αυτοπεποίθηση. Μάλιστα, ο γιατρός συστήθηκε ως πλαστικός χειρουργός δημόσιου νοσοκομείου.

«Τη διαδικασία την έκανε ο ανειδίκευτος γιατρός με ξυλοκαΐνη. Έγινε πολύ γρήγορα. Είχα φρικτούς πόνους και μόλυνση κάτω από τα μάτια. Δεν εμφανίστηκε ποτέ», περιέγραψε.

Η γυναίκα έχασε μέρος της όρασής της. Έκτοτε τρέχει σε δερματολόγους και οφθαλμιάτρους και ακόμα δεν έχει γίνει καλά.

Θεσσαλονίκη: Το κέντρο έκλεισε 3 φορές αλλά λειτουργεί ξανά με άλλους γιατρούς

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά που τράβηξε, η συμπεριφορά της κλινικής ήταν άθλια. Ο γιατρός εξαφανίστηκε. Εμφανίζονταν συνεχώς καινούργιοι γιατροί.

Ο ιδιοκτήτης της ζήτησε και τα ρέστα, επειδή η γυναίκα τους έκανε καταγγελία. Και το πιο εξωφρενικό: ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έκλεισε τρεις φορές το συγκεκριμένο κέντρο και εκείνο ανοίγει ξανά με άλλους γιατρούς.

Η ασθενής έχει προσφύγει νομικά και περιμένει τη Δικαιοσύνη να «μιλήσει».

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