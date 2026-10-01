Ο Πέτρος Πολυχρονίδης εκτός από ένας επιτυχημένος παρουσιαστής είναι κι ένας τρυφερός μπαμπάς.

Έτσι λοιπόν πριν από λίγες μέρες πήγε με τη 16χρονη κόρη του Αναστασία να παρακολουθήσει την παράσταση «Όχι άλλο Κάρβουνο» των Ρέππα & Παπαθανασίου στη Θεσσαλονίκη.

Ο παρουσιαστής μαζί με την κόρη του πόζαραν δίπλα στη Ματθίλδη Μαγγίρα, η οποία πρωταγωνιστεί στην παράσταση.

Ο ίδιος τώρα έχει μπει σε πυρετώδεις προετοιμασίες, καθώς την Παρασκευή 2/10 στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star κάνει πρεμιέρα το 1% Club.

O Πέτρος Πολυχρονίδης μάλιστα είπε να δώσει μία ιδέα στους διαδικτυακούς φίλους για το πώς πήγε η πρώτη μέρα στη δουλειά, αφού ο Τροχός της Τύχης έχει ξεκινήσει και γυρίζει καθημερινά στις 18:25.

Ο παρουσιαστής μπήκε κεφάτος μέσα στα στούντιο ενώ δέχτηκε και λουλούδια από τη Ζήνα Κουτσελίνη.