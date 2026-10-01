Πέτρος Πολυχρονίδης: Με τη 16χρονη κόρη του σε θεατρική παράσταση

Το βίντεο για την πρώτη μέρα επιστροφής στη δουλειά

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος Πολυχρονίδης παρακολούθησε την παράσταση "Όχι άλλο Κάρβουνο" με την 16χρονη κόρη του, Αναστασία, στη Θεσσαλονίκη.
  • Πόζαραν μαζί με τη Ματθίλδη Μαγγίρα, πρωταγωνίστρια της παράστασης.
  • Ο Πολυχρονίδης προετοιμάζεται για την πρεμιέρα του "1% Club" στις 2/10 στο Star.
  • Ο παρουσιαστής ανέβασε φωτογραφίες από την πρώτη μέρα δουλειάς του στον "Τροχό της Τύχης".
  • Δέχτηκε λουλούδια από τη Ζήνα Κουτσελίνη κατά την είσοδό του στο στούντιο.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης εκτός από ένας επιτυχημένος παρουσιαστής είναι κι ένας τρυφερός μπαμπάς. 

Πολυχρονίδης: Μας ξεναγεί στο χωριό του, λίγο πριν την πρεμιέρα του Τροχού!

Έτσι λοιπόν πριν από λίγες μέρες πήγε με τη 16χρονη κόρη του Αναστασία να παρακολουθήσει την παράσταση «Όχι άλλο Κάρβουνο» των Ρέππα & Παπαθανασίου στη Θεσσαλονίκη.

1% Club: Πρεμιέρα στο Star με τον Πέτρο Πολυχρονίδη - Από 2/10 στο Star

 

 

Ο παρουσιαστής μαζί με την κόρη του πόζαραν δίπλα στη Ματθίλδη Μαγγίρα, η οποία πρωταγωνιστεί στην παράσταση.

 

Ο ίδιος τώρα έχει μπει σε πυρετώδεις προετοιμασίες, καθώς την Παρασκευή 2/10 στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star κάνει πρεμιέρα το 1% Club. 

Πέτρος Πολυχρονίδης: Με τη 16χρονη κόρη του σε θεατρική παράσταση

O Πέτρος Πολυχρονίδης μάλιστα είπε να δώσει μία ιδέα στους διαδικτυακούς φίλους για το πώς πήγε η πρώτη μέρα στη δουλειά, αφού ο Τροχός της Τύχης έχει ξεκινήσει και γυρίζει καθημερινά στις 18:25. 

Πέτρος Πολυχρονίδης: Με τη 16χρονη κόρη του σε θεατρική παράσταση

Ο παρουσιαστής μπήκε κεφάτος μέσα στα στούντιο ενώ δέχτηκε και λουλούδια από τη Ζήνα Κουτσελίνη. 

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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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1% CLUB
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ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
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