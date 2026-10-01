Η Κύπρος γιορτάζει την ανεξαρτησία της: «Η Ελλάδα στέκεται πάντα δίπλα της»

Ελληνικά F-16 και άρματα στην παρέλαση στη Λευκωσία - Η δήλωση του Δένδια

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (1/10/2026)

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Η Άγκυρα συνεχίζει να προκαλεί στην ανατολική Μεσόγειο, βγάζοντας το ερευνητικό σκάφος Ορούτς Ρέις για έρευνες μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους, ενώ παράλληλα απειλεί τη χώρα μας να μην προχωρήσει χωρίς την άδειά της στην κατασκευή του ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ. 

Σήμερα (Πέμπτη 1/10) η Κύπρος γιόρτασε με λαμπρότητα την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της και μάλιστα με την παρουσία ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων.  

Με ελληνικά F-16 VIPER να πετούν περήφανα πάνω από τη Λευκωσία και ελληνικά άρματα να δίνουν ηχηρό «παρών» για πρώτη φορά στην Κύπρο, η Μεγαλόνησος γιόρτασε την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της.  

Ξεμπρόστιασε ο Δένδιας την Τουρκία στις Βρυξέλλες: «Είναι απειλή»

Νίκος Δένδιας: «Θα είμαστε πάντα δίπλα στην Κύπρο»

Νίκος Δένδιας: «Θα είμαστε πάντα δίπλα στην Κύπρο»

«Εμείς με τις νέες δυνατότητες που δημιουργούμε για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, θα είμαστε πάντα δίπλα σας ως αδελφοί και στο πλαίσιο της κοινής Ευρωπαϊκής μας οικογένειας», είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε: «Να ευχαριστήσω για τα ελληνικά F-16 που συμμετέχουν στην παρέλαση και για το ότι είναι η πρώτη φορά που θα παρελάσουν ελληνικά μηχανοκίνητα μέσα». 

Την ίδια στιγμή οι Τούρκοι προκαλούν, στέλνοντας το ερευνητικό σκάφος Ορούτς Ρέις , ανοιχτά της κατεχόμενης Κύπρου για να κάνει εργασίες, μέχρι τις 26 Οκτωβρίου, για υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα.  

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Νέες απειλές της Άγκυρας για το ηλεκτρικό καλώδιο 

Νέες απειλές της Άγκυρας για το ηλεκτρικό καλώδιο 

Παράλληλα, η Άγκυρα απειλεί ξανά τη χώρα μας να μην προχωρήσει στο υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ χωρίς την άδειά της.

«Η χώρα μας δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, με βάση τα δικαιώματα που διαμορφώθηκαν από τις συμφωνίες θαλάσσιας οριοθέτησης της Τουρκικής Δημοκρατίας με τη Λιβύη στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. 

Ο ελληνικός Στρατός πάντως στέλνει ηχηρό μήνυμα ετοιμότητας με βίντεο από εκπαίδευση κομάντος, το οποίο ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, με τίτλο «Κάπου στο Αιγαίο».   

Το απόγευμα συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου για να αποφασίσει κυρίως για την τύχη των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία.  

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